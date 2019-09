Vorfall in Schwalmtal-Waldniel : Nächtlicher Einbruch: Geld gestohlen

Schwalmtal Bargeld gehört zur Beute von Unbekannten, die am Mittwoch zwischen Mitternacht und 5.30 Uhr in ein Haus auf der Straße „Birgen“ in Schwalmtal-Waldniel eingebrochen sind. Wie die Polizei mitteilt, öffneten die Einbrecher mit Gewalt ein Fenster.

