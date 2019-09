Nacht der offenen Kirchen : Spannende Einblicke in Issums Kirchen

In der evangelischen Kirche freute sich Pfarrerin Yvonne Brück auf ihre Gäste. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Vier Gotteshäuser luden am Freitagabend nacheinander zu ungewöhnlichen Begegnungen ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Einen „guten Lauf“ erlebte die Nacht der offenen Kirchen in Issum. In kleinen Grüppchen zogen die Besucher von Kirche zu Kirche. Vier Stationen bot der Kirchenpad, der erstmals 2015 die Issumer einlud. Unter dem diesjährigen Motto „Was gibt es Neues….“ füllten sich die Gotteshäuser.

Den Start machte das jüdische Bethaus, wo es eng und kuschelig wurde. Wer keinen Platz im Innern fand, schaute von außen zu. „Was gibt es Neues“ hieß es in und an der ehemaligen Synagoge, die beim Kirchenpad kurz vor dem zweitägigen jüdischen Neujahrsfest den Anfang machte. Laut jüdischem Festtagskalender wird in diesem Jahr Rosch-Ha Schana am Abend vor dem 30. September bis zum 1. Oktober gefeiert.

Info Neuauflage ist für 2012 geplant Konzept Die „Nacht der offenen Kirchen“ in Issum wurde gemeinsam von den jeweiligen Kirchengemeinden vorbereitet. Für den Besuch der einzelnen Stationen auf dem Issumer Kirchenpad standen jeweils 45 Minuten zur Verfügung.Parallel dazu luden die Sevelener in ihre Gotteshäuser ein. Die nächste Nacht der offenen Kirchen findet 2021 statt.

Für den Besuch der einzelnen Stationen auf dem Issumer Kirchenpad standen jeweils 45 Minuten zur Verfügung. Zeit, die in den Gotteshäusern unterschiedlich genutzt wurde. Entweder mit Historie, kleinen Andachten, dem Singen von Liedern, begleitet von nachdenklichen Tönen, die so ganz auf die aktuelle Situation von „Kirchens“ zugeschnitten waren. „Der Pastoralplan wird umgesetzt“, so Cornelia Graßhoff in der katholischen Kirche St. Anna. Auch dort füllten die Besucher die Kirche komplett. Die Kreuzkammer gehört zu den neuen Errungenschaften in der Kirche, die die Besucher erkundeten. Zu sehen gab eine Menge an Devotionalien, kleine Weihwasserbecken, Gottesbilder und Kreuze. „Dinge, die nach einer Haushaltsauflösung nicht entsorgt werden sollten und konnten und zu uns gebracht wurden. Jedes Stück erzählt eine Geschichte“, so Cornelia Graßhoff. In dem Raum unter dem Kirchendach, der Kreuzkammer, haben all diese Erinnerungsstücke ihren Platz gefunden. Neu auch die Lichtinstallation im Kircheninnern, die die Veranstaltung in neues Licht tauchte.

Bei ihren Erkundungstouren durch die Kirche ohne Messe und nach eigenem Zeitplan entdeckten Besucher Ecke neu, so die, die der Schwester Josepha in St. Anna gewidmet ist. „Jede Kirche wirkt auf ihre Weise besonders. Einfach faszinierend“, stellten die Besucher fest. Der Issumer Carlo Padillo lobte die überkonfessionelle Veranstaltung, die vor allem von Jung und Alt genutzt wurde, so seine Beobachtung. Sabine oude Hendrikman vom Pfarreirat freute sich über die Wissbegierigkeit der Gäste, über Fragen nach der Geschichte der Kirchenhäuser, die Gespräche. „Wir haben also alles richtig gemacht“, so ihre Bilanz mit Blick auf über 120 Menschen in der St.-Anna-Kirche.