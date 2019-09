Prozess in Krefeld : Mordopfer hatte zahlreiche Schnitte im Gesicht

Krefeld Im Fall des Rentners, der in seiner Wohnung in Oppum mit einem Messer angriff getötet worden war, wurde vor Gericht der Rechtsmediziner gehört.

(BL) Das Landgericht hat den Prozess gegen einen 60-Jährigen fortgesetzt, der seinen 69-jährigen Nachbarn in dessen Wohnung an der Werkstättenstraße in Oppum ermordet haben soll. Ein Rechtsmediziner sagte aus, und sein Bericht lässt ahnen, wie sehr das Opfer um sein Leben gekämpft hat und mit welcher Brutalität der Täter vorgegangen ist. Der Zeuge hatte das Opfer im März in der Rechtsmedizin obduziert. Die Kriminalpolizei habe ihm mitgeteilt, dass der Tote in der Nacht vom 11. zum 12. März tot aufgefunden worden war. Er hatte in einer Blutlache gelegen und war zum Teil mit einer Wolldecke abgedeckt. Ein Tatwerkzeug wurde nicht gefunden. Im Bereich des Gesichts habe es zahlreiche Schnittverletzungen gegeben. Diese seien zum Teil nur oberflächlich, zum Teil aber auch tief gewesen. Es gab auch eine stichartige Verletzung im Bereich der Unterlippe. Er gehe davon aus, dass am Hals mehrmals mit dem Messer angesetzt und geschnitten worden sei. Hier gebe es großflächige Verletzungen, bei denen das Opfer viel Blut verlor. Das Blut sei in Luftföhre, Speiseröhre und Lunge gelangt. Ein Stich im Bereich des Oberbauchs habe den linken Leberlappen verletzt. „An beiden Händen gab es sehr ausgedehnte und tiefgehende Schnittverletzungen und einen kompletten Durchstich durch die linke Hand“, berichtete der Rechtsmediziner. Dies seien aber größtenteils Abwehrverletzungen.