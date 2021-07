Bildung in Moers und Kamp-Lintfort : Die Volkshochschule feiert im Herbstsemester das „Überleben“

Moers Das neue Programm liegt jetzt vor. Es sollen möglichst wieder mehr Präsenzveranstaltungen stattfinden. Aber auch auf Digitalformate ist die VHS vorbereitet.

„Wir freuen uns, dass wir wieder ein Programmheft in den Händen halten!“ Die Erleichterung über ein hoffentlich halbwegs normales Semester ist nicht nur bei Beate Schieren-Ohl, Leiterin der Volkshochschule Moers/Kamp-Lintfort, groß. Auch die Dozentinnen und Dozenten sind froh, im Herbstsemester ab 13. September endlich wieder unterrichten zu können. Da die VHS „die Zeit des Lockdowns nicht vertrödelt hat“, ist sie nun technisch auf verschiedene Szenarien eingestellt: die hybride Form – also digitaler Unterricht kombiniert mit Präsenz – und rein digitale Kurse. „Im Falle eines neuen Lockdowns können wir mehr auf digital umstellen, auch ein komplettes Streaming ist möglich.“ So weit will die VHS-Leiterin allerdings noch nicht denken – sondern das „Überleben“ – so lautet das Semester-Thema – feiern.