Radsport : Zwei frühere Möwe-Fahrer überzeugen in Lürrip

Zwei frühere Möwe-Fahrer überzeugen in Lürrip

Mönchengladbach Jan-Niklas Jünger gewinnt das Hauptrennen. Fabian Kruschewski, der wie der Sieger für Olympia Bünde startet, wird Dritter. Beide starteten früher für den Gladbacher Klub.

„Der Sieger und Drittplatzierte sind ehemalige Möwe-Fahrer“, sagte Möwe-Geschäftsführer Lutz Müller mit Stolz. Die Hitze forderte am Sonntag ihren Tribut. Die Fahrer griffen während der Tour häufig zu ihren Wasserflaschen, um sich zu erfrischen, oder nahmen willkommene Erfrischungen vom Straßenrand entgegen.

Die erstmals ausgeschriebene offene Gladbacher Stadtmeisterschaft für Hobbyfahrer über 36 Kilometer hatte auf dem Rundkurs in Lürrip mit 30 Fahrern eine bessere Beteiligung als im vergangenen Jahr. Da hatte es nur zehn Teilnehmer gegeben. „Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, eine offene Stadtmeisterschaft daraus zu machen. Diesen Modus werden wir beibehalten“, sagte Dieter Kauertz, Sportwart des Gladbacher Stadtsportbundes.

Im Hobbyrennen setzten sich nach der Hälfte der Strecke 16 Fahrer ab. Einer, der als Top-Favorit galt, stieg vorzeitig aus: Rocco Schulz (FSV Köln), der vor zwei Tagen noch offener Stadtmeister von Gelsenkirchen geworden war. Schließlich setzte sich in Gladbach mit einer Radlänge Vorsprung sein Vereinskollege Alex Christ durch. Er verwies den Franzosen Erwan Guilmet und Marc Rehlinghaus (Team Düsseldorf Dixsept) auf die Plätze zwei und drei. Bester Gladbacher war Jürgen Rohde (RV Möwe Lürrip) auf Rang 15.

Als flotteste Frau des Sonntags stand am Ende Anke Frohberg, die in Mönchengladbach am Nordpark arbeitet, als Gladbacher Stadtmeisterin fest. Indes: Sie war die einzige Staterin.