Kommentar zur Energiebilanz Aller Anfang ist schwer

Veränderung braucht Information. Entscheidungen können nur auf Erkenntnissen aufgebaut werden, die auf Daten basieren – sonst ist jedes politische Handeln nur Gutdünken. Mit der aktuellen Statistik hat die Stadt eine Grundlage geschaffen, um einen Überblick über die Klimafaktoren in Meerbusch zu schaffen. Das ist ein wichtiger Ansatz – aber es bedeutet auch die Verpflichtung, diesen Weg fortzusetzen. Künftig muss ein solcher Bericht in regelmäßigen Abständen vorgelegt werden, damit man Schlüsse ziehen und – besonders wichtig – konkrete Handlungen ableiten kann. Das wird in der ohnehin angespannten Personalsituation der Stadt Ressourcen binden, die an anderer Stelle gebraucht werden. Aber wenn man die jetzige Statistik zu den Akten legt, waren die investierten Arbeitsstunden vergebens. Die Stadt bemüht sich um den Klimaschutz, und eine regelmäßige Statistik kann ein gutes Kontrollinstrument sein, welche Schritte Früchte tragen, und welche nicht. Eine rückwirkende Statistik für die vergangenen Jahre wäre wünschenswert, aber ist für die Mitarbeiter der Verwaltung verständlicherweise nicht nebenbei zu leisten. Insofern muss die Statistik für 2021 als Startpunkt angesehen werden, für einen Weg, der Meerbusch zu mehr Umweltschutz führen wird – und dass dieser Weg steinig wird, steht außer Frage.