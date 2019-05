Büttgen : Beyer startet im Nebel – und siegt in der Sonne

Büttgen Es war zwar der „falsche“ Fahrer, trotzdem freute sich das Team Heizomat rad-net.de über den Sieg beim Büttgener Straßenrennen am 1. Mai: Statt der Favoriten Theo Reinhardt und Nils Schomber setzte sich Maximilian Beyer im Spurt vor den „Büttgener Jungs“ Sven Thurau und Simon Schmitt durch. Und mit der Sonne kamen am Nachmittag auch die Zuschauer.

Obwohl Start und Ziel im Schatten von St. Aldegundis liegen, ist der VfR Büttgen mit seinem Straßenradrennen am 1. Mai in den vergangenen Jahren nicht unbedingt vom Wetter verwöhnt. Am Mittwoch durchbrach wenigstens pünktlich zum Start des Hauptrennens die Sonne den Nebel, der bis dahin für ungemütliche Temperaturen knapp über zehn Grad gesorgt hatte.

„Es war verdammt schwer, das Loch zuzufahren,“ sagte Nils Schomber hinterher. Der beim VfR Büttgen groß gewordene, in Neuss wohnnende Olympiafünfte im Bahnvierer versuchte es ebenso wie Weltmeister Theo Reinhardt – beide hatten am Vorabend den „Spurt in den Mai“ gewonnen. Beide versuchten es vergebens, „vielleicht hatten wir auch nicht die richtigen Partner,“ sagte Schomber. Vielleicht war auch das Tempo einfach zu hoch für einen Soloritt.

Und so kam es, wozu es in den Augen des Sportlichen Leiters Andreas Beikirch unvermeidlich kommen musste bei solch einem Rennverlauf: 30 (von insgesamt 80) Runden vor Schluss hatte die Spitze das Feld ein Mal überrundet. Das spurtete fünf Runden vor Schluss um Platz acht, den sich der Ex-Büttgener Marcel Peschges sicherte, Weltmeister Reinhardt wurde Elfter. Vorne belauerten sich die Sieben bis in die letzte Runde: „Auf der Gegengeraden hat der erste versucht, wegzufahren, aber ich wusste: Wenn ich heil durch die Zielkurve komme, gewinne ich das Ding,“ schilderte Maximilian Beyer den entscheidenden Rennverlauf. Als Bahnspezialist– der Berliner ist sechsfacher Deutscher Meister im Omnium und war 2015 EM-Dritter im Punktefahren – hatte er in den engen Kurven den vielleicht entscheidenden Vorteil auf seiner Seite. Er gewann vor einem strahlenden Sven Thurau – der Ex-Büttgener bestätigte seine Top-Form des Frühjahrs. Und dass Platz drei in Gestalt des jungen Simon Schmitt ans Team Sportforum ging, freute vor allem VfR-Abteilungsleiter Lars Witte. Schließlich lobte nicht nur Radsport-Experte Henning Tonn am Mikrofon: „Hier in Büttgen wird richtig gute Nachwuchsarbeit gemacht.“