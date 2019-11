Kostenpflichtiger Inhalt: Miles & More : Neues Klassensystem bei Lufthansa

Frankfurt Der Konzern verschärft die Regeln, um eine Vielfliegerkarte zu erhalten. Wer oft bei Partnern wie Singapore oder United fliegt, hat das Nachsehen. Andererseits: Bürger, die in einem Jahr zweimal mit Lufthansa per Business-Class in die USA jetten, erhalten schon so den Vielfliegerstatus, Tickets mit Eurowings in Europa zählen voll mit.