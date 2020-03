Mehr Frauen und Migranten sollen Züge fahren : Lokführermangel bremst Expansion des Nahverkehrs

Düsseldorf Gegen den Lokführermangel gründete NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) vor einem Jahr die Initiative Pro Bahn NRW mit einigen Bahnunternehmen. Auch der Schlagersänger Guildo Horn warb um neue Bewerber. 60.000 Interessenten meldet die Initiative. Doch die Zahl der Lokführer in Ausbildung stieg nur um ein Drittel. Wüst wirbt nun um neue Bewerber - gerne auch Frauen.

Die Fahrgäste in Nordrhein-Westfalen müssen weiterhin befürchten, dass der Mangel an Lokführern zum Ausfall von Nahverkehrszügen führt, obwohl es auch ermutigende Trends gibt. Das ist Ergebnis der Initiative „Fokus Bahn NRW“, die NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) vor einem Jahr mit zehn Bahnunternehmen gegründet hatte.

Verkehrsminister Wüst begrüßte, dass eine Reihe an Bahnunternehmen ihre Zahl an Ausbildungsplätzen erhöht habe, seit die Unternehmen sich die gegenseitige Erstattung von Ausbildungskosten zusagten, für den Fall dass Beschäftigte wechselten. Nun gelte es, auch mehr Migranten oder auch Frauen für den Beruf zu interessieren. „Es geht auch darum, Leute zu erreichen, die das vorher nicht auf dem Schirm hatten“, so Wüst. Insgesamt sei der Beruf des Lokführers eine interessante Option für viele: „Die Bezahlung ist in Ordnung. So ein Ding zu fahren, ist ein starkes Erlebnis.“