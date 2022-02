Bildung in Düsseldorf : Dietrich Knapp geht in Rente

Düsseldorf 20 Jahre lang hat der 65-Jährige die Evangelische Stadtakademie geleitet. Bei der Technik und der Themenauswahl hat er Wert auf den aktuellen Stand gelegt.

Die Evangelische Stadtakademie hat einen festen Platz unter den Bildungsträgern in Düsseldorf. Sie ist seit mehr als 50 Jahren ein offenes Forum für die Auseinandersetzung mit Themenbereichen der Theologie an der Grenze zu den Naturwissenschaften, Philosophie, Religionswissenschaften, Psychologie, Politik, Kunst und Kultur. Pfarrer Dietrich Knapp hat fast 30 Jahre an der Stadtakademie im Haus der Kirche an der Bastionstraße in Düsseldorf gearbeitet, davon 20 Jahre als Leiter. Jetzt geht er in den Ruhestand.