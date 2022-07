Zum Schulstart​: Die besten Spieletipps für die Schultüte​

Düsseldorf Angehende Erstklässler lieben kleine Spiele. Hier die lustigsten, unterhaltsamsten und spannendsten auf einen Blick – und natürlich passen alle in die Schultüte.

Wenn Kindergartenkinder zu Erstklässlern werden, stellt sich die Frage: Was am besten schenken, wie die Schultüte befüllen? Aufkleber, Hefte, Stifte und Radiergummis sind zwar praktisch und geschickt. Doch was macht Sechsjährige wirklich glücklich? Süßigkeiten gehen natürlich immer und fallen Eltern, Omas, Opas, Tanten und Onkel oft auch ein, wenn es darum geht, noch ein paar Kleinigkeiten zu besorgen.