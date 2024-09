Wandern von Hütte zu Hütte Einmal auf die Zugspitze und zurück

Inzwischen ist der Rucksack längst ausgepackt. Er steht noch immer im Flur. Jedes Mal wenn ich daran vorbeigehe, denke ich an alle: an Birte, die Jüngste mit dem größten Rucksack, aus dem sie tatsächlich einen richtigen Schlafsack und unendlich viele Klamotten hervorzaubern konnte, an die sportlichen und immer fröhlichen Betti und Tine, an meine Wanderfreundin Martina, mit der ich schon den E 5 und einmal quer durch Südtirol gewandert bin, an Martina aus der Rhön, die den coolsten Jodler raushauen kann, an Peter, den lustigsten Kartenspieler der Welt, an unser Vorbild Dietmar, der mit seinen 69 Jahren den ganzen Weg mühelos mitgegangen ist, an die unkomplizierte und freundliche Natalie, und natürlich an unseren allertollsten Bergführer. Danke, Johannes!