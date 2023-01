Arbeit in den eigenen vier Wänden Das sind die besten Zimmerpflanzen fürs Homeoffice

Die Efeutute hängt am liebsten den ganzen Tag irgendwo herunter. Die Pflanze überlebt auch in Büros, in die weniger Licht hineinfällt. Im besten Falle wird sie gleichmäßig leicht feucht gehalten, Efeututen verzeihen aber auch zeitweise Trockenheit oder längere Gießintervalle, sind also ideal für alle, die öfter verreisen oder ihre Pflanzen ab und zu vergessen. Im Winter sinkt der Wasserbedarf, da kann die Efeutute weniger gegossen werden. Ein weiterer Vorteil: Die Pflanze gibt es in mehreren Farben, daher ist bestimmt für jeden Pflanzenliebhaber die richtige dabei.