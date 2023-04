Wasserstoff für die Wärmewende? Für wen H2-Ready-Heizungen geeignet sind und was Experten sagen

Fischedick räumt der Wasserstoff-Heizung „allenfalls eine Nischenfunktion“ ein. Das liege zum einen an effizienteren Alternativen wie der Wärmepumpe oder dem Anschluss an ein Wärmenetz. Zum anderen sei Wasserstoff auf absehbare Zeit eben nur sehr begrenzt verfügbar. Der knappe Wasserstoff sollte besser in alternativlosen Bereiche verwendet werden, etwa in der Industrie. Wasserstoff für den Endverbraucher hält Fischedick höchstens in Stadtquartieren, die durch nahegelegene Industriestandorte ohnehin versorgt werden, für realistisch.