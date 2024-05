Umfrage Wunsch nach Eigenheim weiterhin hoch, aber häufig nicht erfüllbar

Drei Viertel der Menschen in Deutschland würden am liebsten im Eigenheim wohnen – allerdings glauben immer weniger, dass sich der Immobilienkauf lohnt. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie und des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes (ZDB). Demnach würden 76 Prozent, wenn sie es sich frei aussuchen könnten, lieber in einem eigenen Haus oder einer eigenen Wohnung wohnen.