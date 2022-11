Sieben Tipps So senken Sie die Brandgefahr zu Hause

Und auch Vergesslichkeit erhöht das Risiko für Wohnungsbrände. „Immer wieder passiert es, dass Ältere nicht mehr an ihr Essen auf dem Herd denken“, sagt Claudia Groetschel vom Forum Brandrauchprävention in Berlin. Das Spiegelei brutzelt bei großer Hitze in der Pfanne, das Telefon im Flur klingelt - und schon kann es brenzlig werden. Hat man Glück, wird nur das Spiegelei schwarz - hat man hingegen Pech, steht die Küche in Flammen.