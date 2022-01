Tipp 7: Reinigungsschaum

Zigarettenrauch setzt sich besonders gerne in nicht waschbaren Textilien wie Teppichen und Polsterbezügen fest. Dort sorgt er nicht nur für unangenehme Gerüche, sondern auch für unschöne Verfärbungen. In beiden Fällen hilft der Griff zum Reinigungsschaum. Diesen finden Sie in den meisten Drogeriemärkten und Discountern zu günstigen Preisen. Der Schaum dringt tief in die Fasern, entfernt Gerüche und schützt vor neuen Verschmutzungen. Gleichzeitig frischt er die Farben auf und sorgt für einen angenehmen Geruch.