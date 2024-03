Lifehacks Fünf Tipps für strahlend weiße Sneaker

Die Schnürsenkel sollten bei der Reinigung der Sneaker am besten immer vorher entfernt und separat behandelt werden. Entweder werfen Sie sie mit in die Waschmaschine oder weichen sie in einer kleinen Schüssel ein. Dabei einfach heißes Wasser und etwas Waschmittel (oder Bleichmittel bei starken Verschmutzungen) mischen und gute ein bis zwei Stunden darin lassen. Danach einfach lufttrocknen lassen und wieder in die Schuhe einfädeln.