Mercer-Studie 2023 Das sind die teuersten Städte der Welt für internationale Mitarbeiter

Die Mercer-Studie soll multinationalen Unternehmen und Regierungen helfen, Löhne für ihre internationalen Mitarbeiter festzulegen. New York City wird als Basisstadt für alle Städtevergleiche verwendet. Währungsschwankungen werden gegenüber dem US-Dollar gemessen. Die Erhebung umfasst über 400 Städte. An jedem Ort werden die vergleichbaren Kosten für mehr als 200 Güter gemessen, darunter Wohnen, Verkehr, Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren und Unterhaltung. Die in Mercers Lebenshaltungskosten- und Mietkostenvergleichen verwendeten Zahlen stammen aus einer im März 2023 durchgeführten Umfrage, gibt das Beratungsunternehmen an.