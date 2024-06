Zu Hause arbeiten So sieht die perfekte Schreibtisch-Beleuchtung im Homeoffice aus

Es ist keine gute Idee, allein den Schreibtisch hell zu beleuchten - in einem ansonsten dunklen Raum. „Das strengt die Augen zu sehr an, weil sie sich immer wieder an neue Lichtverhältnisse gewöhnen müssen“, sagt Iris Vollmann von Portal Licht.de, einer Brancheninitiative des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI.