Fachmann erklärt Heizung entlüften in nur drei Schritten

Service | Düsseldorf · So langsam kommt die Heizsaison. Doch was, wenn die Heizung nicht so richtig warm werden will? Dann muss wahrscheinlich Luft raus. So geht's – in drei einfachen Schritten.

05.10.2023, 15:06 Uhr

Zum Entlüften der Heizung wird das Ventil mit einem Vierkantschlüssel aufgedreht. Bild Archiv Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Langsam, aber sicher kommt sie: die Heizsaison. Damit die Heizung effizient funktioniert, können Bewohner eines Einfamilienhauses oder einer Wohnung mit Etagenheizung Heizkörper auch selbst entlüften. „Dafür braucht man nur eine kleine Schüssel, einen Lappen und einen Entlüftungsschlüssel. Die kleinen, genormten Vierkantschlüssel gibt es für wenige Euro im Baumarkt," erklärt Konrad Adenauer, Präsident des Landesverbandes Haus & Grund Rheinland Westfalen. Erster Schritt: Heizung abstellen, Thermostate voll aufdrehen - und dann ungefähr eine Stunde warten. So sammelt sich die Luft oben an den Entlüftungsventilen. Zweiter Schritt: Entlüftungsventil eine Vierteldrehung aufdrehen und eine Schüssel darunter halten. „Nachdem die Luft zischend aus dem Heizkörper entwichen ist, folgt nämlich das Wasser", so Adenauer. Wer modernere Heizkörper hat, braucht keinen Schlüssel. Sie haben oft sogenannte Automatikventile, die über ein Plastikrädchen mit der Hand aufgedreht werden und sich automatisch schließen, wenn das Wasser kommt. „Beginnen Sie immer mit dem Heizkörper, der sich am nächsten an der Heizanlage befindet und arbeiten Sie sich dann von der Anlage weg", rät Adenauer. Bei mehreren Etagen ist es laut Verbraucherzentrale sinnvoll, zuerst die unteren Heizkörper zu entlüften und zum Schluss die obersten. Dritter Schritt: Alle Heizkörper entlüftet? Dann dreht man sie auf Stufe drei zurück und schaltet die Heizanlage wieder ein. Sollte der Wasserdruck jetzt zu niedrig sein, sollte man Wasser nachfüllen. In einem Mehrfamilienhaus mit Zentralheizung – darauf weisen die Verbraucherzentralen hin – muss man dafür vorher mit der Verwaltung Rücksprache halten.

(alwi/dpa)