Frühjahrsputz : Tipps für die Großreinigung im Frühling

Infos Zehn Tipps für den Frühjahrsputz

Für viele gehört der Frühjahrsputz zum Frühling dazu. Wir erklären, warum und geben Tipps, worauf man beim Putzen, der Putzmittelauswahl und dem Aussortieren achten sollte.

Wann beginnt man mit dem Frühjahrsputz?

Jahrhundertelang war es üblich, das Großreinemachen an den ersten warmen Tagen im Frühjahr zu erledigen. Aus gutem Grund: Weil die Räume noch mit Holzöfen geheizt wurden, hatte sich im Winter überall viel Staub, Asche und Ruß angesammelt und Gardinen, Vorhänge und Polstermöbel ergrauen lassen. Weil zudem so wenig kalte Luft wie möglich in die Häuser sollte, wurde kaum gelüftet, sodass Matratzen, Kissen und Polster ziemlich muffig waren. Mit den warmen Temperaturen konnte der Dreck weichen, Teppiche ausgeklopft, Gardinen gewaschen, Fenster gereinigt und alles gut durchgelüftet werden.

Da wir heute nicht mehr mit Asche und Ruß zu kämpfen haben, könnte man den Frühjahrsputz eigentlich zu jeder Jahreszeit durchführen. Ein paar Dinge sprechen aber dafür, es bei diesem Termin zu lassen:

Auch die heutigen Heizungen sorgen für eine höhere Staubbelastung. Dementsprechend lohnt es sich, die Heizperiode mit einem Hausputz zu beenden. Die trockene Heizungsluft mögen weder Leder- noch Holzmöbel oder Böden. Sie brauchen jetzt Pflege und dazu empfiehlt es sich, sie erst mal zu reinigen. Zum Großreinemachen gehört es, gründlich zu lüften. Dazu sind weder Winter noch Sommer unbedingt geeignet.

Wann konkret der Frühjahrsputz durchgeführt wird, hängt ein bisschen vom Wetter ab. Es sollte so warm sein, dass die Fenster weit geöffnet werden und Teppiche, Polster oder Matratzen draußen stehen können. Ein Regentag eignet sich also weniger – schon gar nicht, wenn auch die Fenster geputzt werden. Unser Tipp: Wählen Sie ein ungefähres Zeitfenster und behalten Sie den Wetterbericht im Auge.

Checkliste: Was gehört alles zum Frühjahrsputz?

Beim Frühjahrsputz muss jeder Raum erst ausgemistet und dann komplett gereinigt werden, sagen die einen. Andere konzentrieren sich auf Orte und Stellen, die in der wöchentlichen „Putzroutine“ vergessen werden. Hier ein Kompromiss: Eine Checkliste für die gesamte Wohnung, mit Augenmerk auf die nicht so häufig geputzten Stellen. Die regelmäßig geputzten Orte kann jeder nach Belieben dazunehmen und das Ganze bei Bedarf zusammen mit der richtigen Reihenfolge auf weitere Bereiche wie den Balkon übertragen. Hier ist sie:

Eigene Checkliste erstellen. Gehen Sie durch Ihre Wohnung und notieren Sie für jedes Zimmer, was dort zu tun ist. Dadurch behält man den Überblick, was geschafft und was noch erledigt werden muss. Ein weiterer Tipp: Ruhig kleinteilig vorgehen und Schränke und Küchengeräte einzeln auflisten. So kann man regelmäßig einen Punkt abhaken, was ungemein motivierend wirkt.



weiter Aufräumen: Alles, was herumliegt, kommt dahin, wo es hingehört oder wird entsorgt. Wer vor das Putzen das große Ausmisten setzt, sollte jetzt einen kurzen Abstecher zu „Frühjahrsputz: Platz schaffen leicht gemacht“ wagen. Gummihandschuhe, Trittleiter, Eimer, Reinigungsmittel, Lappen, Schwämme, Tücher und alle anderen Putzutensilien bereitstellen. Das erspart viel Rennerei. Gardinen und/oder Vorhänge abnehmen und in die Waschmaschine stecken oder zur Reinigung bringen. Rollos und Plissees entstauben. Teppiche draußen ausschütteln oder ausklopfen und durchlüften lassen. Spinnweben an Wänden und Decken beseitigen. Heizkörper reinigen. Der Tipp von Hauswirtschaftsmeisterin Yvonne Willicks: ein feuchtes Tuch unter die Heizung legen und mit einem Föhn den Staub zwischen den Heizlamellen und zwischen Wand und Heizung herauspusten. Lampen, Bilderrahmen und anderen Wandschmuck entstauben und reinigen. Schränke, Regale, Kommoden und Vitrinen komplett ausräumen und feucht aus- und abwischen – auch auf dem Schrank. Möbel reinigen und pflegen: Holz- und Ledermöbel abwischen. Das Holz mit Politur, das Leder mit passenden Produkten pflegen. Polstermöbel absaugen oder draußen ausklopfen und durchlüften lassen. Ebenso mit Matratzen verfahren. Böden saugen. Fenster, Fensterrahmen und Fensterbänke putzen. Türen, Türrahmen und Türklinken feucht abwischen. Lichtschalter und Steckdosen reinigen. Zusätze im Bad: - Die Abflüsse von Haaren und Schmutz befreien. . Armaturen entkalken. Zusätze in der Küche: - Tiefkühlgerät abtauen, putzen und eilig wieder einräumen. - Ebenso mit dem Kühlschrank verfahren. - Backofen, Mikrowelle, Herd, Dunstabzugshaube und Geschirrspülmaschine reinigen. - Wasserkocher und Kaffeemaschine entkalken. Zusätze in Bad und Küche: - Fliesen und Fugen reinigen. - Armaturen sowie Wasch- beziehungsweise Spülbecken entkalken. - Die Mülleimer gründlich von innen und außen abwaschen. Boden nass wischen: Die lange Liste macht es deutlich: Von jetzt auf gleich ist der Frühjahrsputz nicht erledigt. Der Blog ordnungsliebe.net empfiehlt, pro Etage einen Tag einzuplanen. Andere raten dazu, allein für die Küche und das Bad jeweils mindestens einen halben Tag vorzusehen. Eine ganz andere Möglichkeit bietet die Website Smarticular.net. Dort gibt es eine 21-Tage-Challenge. Drei Wochen in Folge nimmt man sich täglich 30 Minuten Zeit, um eine der 21 Aufgaben zu erledigen. Zumindest auf den ersten Blick wirkt das weniger erschreckend.

Ein anderer Tipp: Gemeinsam putzen. Denn sich beim Staubwischen, Scheuern und Wienern unterhalten zu können, macht den Frühjahrsputz viel erträglicher.

Frühjahrsputz: In welcher Reihenfolge sollte man putzen?

Die eiserne Regel lautet: Es wird immer von oben nach unten geputzt. Das gilt im Schrank, im Zimmer und im ganzen Haus. Eine weitere Faustformel: Es wird ein Zimmer nach dem nächsten sauber gemacht. Am besten fängt man mit dem kleinsten Raum an – damit man schnell ein erstes Erfolgserlebnis hat. Als letztes stehen der Flur und der Raum auf dem Programm, der über den Wasseranschluss verfügt. Ausnahme von der Zimmer-zu-Zimmer-Regel macht Hauswirtschaftsmeisterin Yvonne Willicks bei Tätigkeiten, die in allen Räumen anfallen und für die man „Extra-Equipment“ braucht, wie beispielsweise beim Fensterputzen.

Diese Hausmittel helfen beim Frühjahrsputz

Das Umweltbundesamt sagt: Um den Haushalt sauber zu bekommen, braucht es weder Desinfektionsmittel noch Desinfektionsreiniger. Klassiker wie Allzweckreiniger, Spülmittel, Bad- und Küchenreiniger reichen völlig. Die Autoren des Buchs „Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie“ gehen noch einen Schritt weiter: Mit Natron, Soda, Essig, Zitronensäure und Kernseife – kann man so gut wie jedes Reinigungsmittel ersetzen. So lässt sich mit Essig der Kalk auf Armaturen, Waschbecken und Fliesen vertreiben, der Wasserkocher und die Kaffeemaschine entkalken, der Kühlschrank und die Geschirrspülmaschine reinigen und zusammen mit Soda bekommt man sogar Abflüsse wieder frei und sauber. In Natron eingelegte Gardinen werden wieder strahlend weiß. Außerdem lassen sich mit Natron hartnäckige Verschmutzungen im Backofen entfernen, Matratzen, Teppiche und Polstermöbel reinigen und zusammen mit Zitronensäure und einer Bürste auch wieder saubere Fugen erzielen. Soda hilft gegen Rostflecken und macht Duschvorhänge wieder sauber.

Weitere Tipps:

Brennnessel ausrupfen, klein hacken, eine halbe Stunde in Wasser einlegen und mit dem Wasser Glasscheiben reinigen – soll angeblich Wunder wirken.

Um den Staub aus schwer erreichbaren Ecken herauszubekommen, einfach eine Wollsocke über einen Besenstiel ziehen.

Alte Feinstrumpfhosen zum Staubwischen verwenden: Durch die elektrostatische Wirkung ziehen sie den Staub regelrecht an.

Statt neue Putzlappen zu kaufen einfach alte Handtücher, T-Shirt oder Bettlaken in das passende Format schneiden.

Frühjahrsputz: Platz schaffen leicht gemacht

Für viele Menschen gehört das Ausmisten zum Frühjahrsputz dazu. Ein einfacher Trick, wie es zügig vorangeht, egal, ob der Kleiderschrank, der Keller oder das Büro entrümpelt wird: die Kisten-Methode. In die erste Kiste wandert alles, was in den Müll soll. Die zweite Kiste ist für Dinge, die Sie verschenken oder spenden möchten, die dritte für Dinge, die Sie verkaufen wollen, in die vierte, was Sie ändern oder reparieren (lassen) möchten. Behalten wird nur, was Sie tatsächlich nutzen, oder was einen hohen ideellen Wert hat. Beim Kleiderschrank sollten das nur Kleidungsstücke sein, die sowohl passen, als auch richtig sitzen, bequem sind, zu Ihnen passen und für die es eine Gelegenheit gibt, sie anzuziehen, rät Hauswirtschaftsmeisterin Yvonne Willicks. Trifft ein Kriterium nicht zu, heißt es: Tschüss. Das sollte auch gelten, wenn das Kleidungsstück seit mehr als einem Jahr nicht getragen wurde.

Was gehört in den Müll?

In den Müll wandert zum einen alles, was defekt ist und nicht mehr repariert werden kann – die Pfanne mit der zerkratzten Beschichtung, angeschlagene Gläser, leere Batterien ebenso wie leere Kugelschreiber und Filzstifte (also alle einmal ausprobieren). Zum anderen alles, was weder Sie noch jemand anderes jemals nutzen wird: Alte Bedienungsanleitungen (die gibt es so gut wie alle online), abgelaufene Medikamente, Vorratsdosen ohne Deckel, Make-up, das Sie ein Jahr nicht genutzt haben, Kosmetika-Pröbchen, Gewürze, die Sie nie benutzen, und Tiefgekühltes, von dem Sie nicht mehr wissen, was es ist.

Nur bei Schriftstücken aus dem Büro ist Vorsicht geboten: Manche Unterlagen müssen mehrere Jahre für das Finanzamt aufbewahrt werden. Und bitte daran denken, dass alte Batterien genauso wie eingetrocknete Schuhcreme, alte Farbeimer oder vertrockneter Nagellack in den Sondermüll gehören. Wer sich dabei unsicher ist, sollte einen Blick auf entsorgen.de werfen.

Was kann man noch verkaufen oder tauschen?

Um herauszufinden, was sich zum Verkauf eignet, stellen Sie sich am besten diese Frage: Würde ich dieses Teil einem guten Freund schenken? Wenn die Antwort „Ja“ lautet, eignet sich der Gegenstand meist zum Verkauf – auf einem der vielen Internet-Verkaufsbörsen Floh- und Trödelmärkten. Alternativ gibt es auch immer mehr Tauschbörsen, bei denen sie ein altes Schätzchen gegen etwas, das Sie dringend benötigen, eintauschen können.

Wie richtig spenden?

Die Caritas und einige andere Wohlfahrtsorganisationen freuen sich meist über Spenden. Aber bevor Sie Ihr Auto vollladen, klären Sie besser ab, was wirklich gebraucht wird. Fast alles kann man zudem über die Website www.alles-und-umsonst.de loswerden.

Wer gut erhaltenen Kleidung spenden möchte, sollte auf das DZI Spendensiegel, das Fairwertung-Logo oder das BVSE-Qualitätssiegel auf dem Container oder der Homepage achten, rät Willicks auf ihrer Homepage.