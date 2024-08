Vorbeugung und Bekämpfung Fruchtfliegen, Wanzen, Kakerlaken - Ungebetene Gäste im Haushalt

Bettwanzen

Bettwanzen sind oft ein sehr lästiges Mitbringsel aus dem Urlaub, da sie laut Bundesumweltamt besonders an Orten mit hoher Personenfluktuation wie Hotels, Hostels, Wohnheime oder anderen Gemeinschaftseinrichtungen aller Art, aber auch in Gesundheitseinrichtungen und Transportmitteln wie Flugzeuge und Bahnen vorkommen. Haben Sie Stiche am Körper zu einer Jahreszeit, wo Mückenstiche nicht zu erwarten sind, könnte das ein Hinweis auf Bettwanzen sein. Bettwanzenstiche sind meistens gruppenweise oder in Reihe angeordnet, können aber auch einzeln auftreten. Ein weiterer Hinweis auf Bettwanzen sind Kotspuren in Form von schwarzen Punkten, die zum Beispiel im Lattenrost und anderen Möbelstücken, in und hinter Bilderrahmen, hinter Lichtschaltern, Tapeten oder Scheuerleisten zu finden sind.