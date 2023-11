24 Tage Bescherung Kreative Ideen für selbst gebastelte Adventskalender

Süßigkeiten sind nach wie vor am beliebtesten, was den Inhalt von Adventskalendern betrifft. Das hat die Marktforschungsplattform Appinio Ende Oktober 2023 in einer repräsentativen Umfrage unter 1000 Deutschen herausgefunden. Eine Schachtel mit selbst gemachten Pralinen kommt also bestimmt gut an.