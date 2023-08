„Mercer“-Ranking Das sind weltweit die teuersten Städte für Expats

Wo lebt es sich am teuersten und wo am günstigsten für ins Ausland entsandte Arbeitnehmer? Das beantwortet die aktuelle Studie 2023 des internationalen Beratungsunternehmens Mercer zu den Lebenshaltungskosten in 227 Städten aus fünf Kontinenten. In diesem Jahr befinden sich nur zwei der zehn teuersten Städte für internationale Mitarbeiter (Expats) in Asien, im letzten Jahr waren es noch vier. Fünf europäische Städte sind in den Top 10, die Schweiz alleine ist mit vier Städten dort vertreten.

Rang 10 – Nassau, Bahamas

In Mittel- und Südamerika ist Nassau der teuerste Standort für internationale Arbeitnehmer (Platz 10 weltweit). Die Hauptstadt des karibischen Inselstaats Bahamas klettert sechs Plätze im Vergleich zu 2022 nach oben. Bei einem durchschnittlichen Nettoeinkommen von 1.800 Euro kostet eine Zweizimmerwohnung im Zentrum ungefähr 990 Euro.