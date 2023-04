Fotos Das sind die 10 schönsten Kreuzfahrtrouten

Von Vancouver in Richtung Alaska

Um so tiefer in den Norden das Schiff kommt, um so näher rückt es an die Gegenden, in denen mehr Bären als Menschen zu sehen sind. Die unberührte Natur Alaskas ist noch immer ein echtes Erlebnis - egal, ob zu Land oder zu Wasser. Spektakulär ist der tiefe und enge Tracy Arm Fjord (Foto).