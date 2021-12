Fakten rund um den Winteranfang

10. Wann ist Winteranfang 2021?

In diesem Jahr findet die Wintersonnenwende am 21. Dezember um 16:58 Uhr MEZ statt. Damit fällt der offizielle, kalendarische Winteranfang in Deutschland auf den 21. Dezember. Der meteorologische Winteranfang ist wie in jedem Jahr am 1. Dezember.