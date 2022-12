So wird er festgelegt Wann ist kalendarischer Winteranfang 2022?

Unterschieden werden im Wesentlichen die astronomischen und die meteorologischen Jahreszeiten. In der Astronomie spielt der Sonnenstand eine wichtige Rolle, und so hängt beispielsweise der astronomische Winteranfang auf der Nordhalbkugel mit der Wintersonnenwende zusammen. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Sonne über dem südlichen Wendekreis steht. In der Meteorologie hingegen beginnen die Jahreszeiten immer am Monatsanfang. Das liegt daran, dass man mit ganzen Monaten und gleichen Zeiträumen bessere und gut vergleichbare Statistiken berechnen kann. Der meteorologische Winter beginnt in jedem Jahr am 1. Dezember und endet am 28. oder 29. Februar – je nachdem, ob es sich bei dem jeweiligen Jahr um ein Schaltjahr handelt oder nicht. Dezember, Januar und Februar fallen daher in den meteorologischen Winter. Ab dem 1. März schließt sich der meteorologische Frühling an. Vom 1. Juni bis zum 31. August herrscht aus Sicht der Meteorologie Sommer und vom 1. September bis zum 30. November ist meteorologischer Herbst. Damit beginnt die meteorologische Jahreszeit etwa drei Wochen früher als das astronomische oder kalendarische Pendant.