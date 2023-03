Weltkindertag Ein Tag mit tiefer Bedeutung

Nach der Wiedervereinigung wurde der Weltkindertag dementsprechend in den alten Bundesländern am 20. September gefeiert, während man in den neuen Bundesländern am 1. Juni den internationalen Kindertag beging. Letzterer wurde von der Bundesregierung allerdings ignoriert. Doch nach und nach setzte sich die Erkenntnis durch, dass man diese Tradition nicht einfach übergehen konnte, und mittlerweile werden beide Tage bewusst begangen: In Berlin findet am 1. Juni auf dem Alexanderplatz ein Fest zum Internationalen Kindertag statt, und am 20. September wird auf dem Potsdamer Platz der Weltkindertag gefeiert.