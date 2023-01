Stiftung Warentest Buntwäsche – Pulver schlägt Flüssigwaschmittel

Ebenfalls erstmalig testete die Stiftung die Wirkung von sogenannten „Magic Leaves“, in Blattform gepresste Waschmittel. Zwar seien sie einfach in der Dosierung – einfach ein Waschblatt in die Trommel legen – im Vergleich zu den anderen Colorwaschmitteln komme es aber eher zu Vergrauungen der Wäsche und auch Gras- oder Kakaoflecken waren nach einer 40-Grad-Wäsche noch sichtbar. Immerhin: Mit 16 Cent pro Wäsche hält das Angebot mit der Konkurrenz mit, „zum gleichen Preis und mit besserer Leistung sind aber gute Colorwaschmittel im aktuellen Test zu finden“, so die Autoren.