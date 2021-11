Fakt 7 über den Buß- und Bettag: Tanzverbot in Bayern

Wer in Bayern am Buß- und Bettag tanzen möchte, hat Pech gehabt. Tanzen ist an diesem Tag verboten. Genauso wie Sportveranstaltungen und Tanzen in Diskotheken oder Bars. Auch Spielkasinos bleiben am Buß- und Bettag geschlossen.