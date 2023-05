Bollerwagen und Bier? Wann ist der Vatertag 2023?

Der Vatertag oder eine Variation davon wird in vielen Teilen der Erde gefeiert. Vor allem in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und Ozeanien. Doch nicht überall wird der Vatertag am selben Tag wie in Deutschland gefeiert. Es gibt keinen einheitlichen weltweiten Vatertag und auch das Datum ändert sich von Land zu Land. Wenn man wollte, könnte man theoretisch fast jeden Monat irgendwo auf der Welt den Vatertag feiern – so breit verteilen sich die Tage im Jahr. Seit einiger Zeit besteht aber auch das Bestreben, einen Internationalen Männertag einzurichten.