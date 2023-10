Reisetipps Das sind die 25 schönsten Altstädte Europas

Manarola / Italien

Im schmalen Tal von Manarola im Nationalpark Cinque Terre in der Provinz La Spezia stehen die Häuser von Manarola dicht gedrängt stufenartig übereinander. Das malerische Fischerdörfchen an der ligurischen Küste ist möglicherweise der älteste Ort der Cinque Terre und nach Corniglia das zweitkleinste Dorf. Die Grundsteinlegung der Kirche San Lorenzo ist auf das Jahr 1160 datiert. Obwohl klein, hat das Dorf einige Sehenswürdigkeiten zu bieten: Die Kirche San Lorenzo, die Via dell'Amore (Weg der Liebe), ein spektakulärer, in den Fels gehauener Weg, der Manarola und Riomaggiore miteinander verbindet, die Ruinen der Festung von Manarola.