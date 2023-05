Tipps für die Küche Gemüse einfrieren und auftauen – so geht es richtig!

Ein weiteres beliebtes Frühlingsgemüse ist der Bärlauch. Frisch geerntet hält er meist nur ein bis zwei Tage. In leeren Einmachgläsern kann das Wildgemüse eingefroren werden. Davor sollten die Blätter jedoch gründlich gewaschen werden, trocken geschüttelt und geschnitten werden. Locker verteilt, können sie dann in ein Glas gegeben werden. Alternativ können die Blätter auch portionsweise eingefroren werden. Dazu eignen sich beispielsweise BPA-freie, also von der Chemikalie Bisphenol A freie, Eiswürfelformen oder Eiswürfelformen aus Edelstahl. Auch hierfür sollten die Blätter gewaschen, getrocknet und klein gehackt werden. Anschließend können sie mit etwas Wasser in die einzelnen Kammern gegeben werden.