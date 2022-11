Thanksgiving 10 skurrile Fakten über Thanksgiving in Amerika

Fakt 10 über Thanksgiving: Macy's Thanksgiving Day Parade

Die Macy's Thanksgiving Day Parade findet jedes Jahr an Thanksgiving in New York City statt und zählt zu den traditionsreichsten Festtagsparaden in den USA. Die dreistündige Parade wird vom Kaufhaus Macy's durchgeführt und zieht jedes Jahr Unmengen von Zuschauern an.

