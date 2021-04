Gerade in der kalten und dunklen Jahreszeit fehlt es uns an Tageslicht, was sich negativ auf unser Wohlbefinden auswirken kann. Aber es gibt Abhilfe: Tageslichtlampen simulieren Sonnenlicht und können so als Stimmungsaufheller wirken. Wir haben zehn Tipps für Sie zusammengefasst, wie die Tageslichtlampe funktioniert und worauf Sie achten sollten.