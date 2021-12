Astrologie : Sternzeichen Wassermann - der Charismatische

Wer zwischen dem 21. Januar und 19. Februar Geburtstag hat, hat das Sternzeichen Wassermann. Wir verraten, welche Eigenschaften ihm in der Astrologie nachgesagt werden.

Wann haben Menschen mit dem Sternzeichen Wassermann Geburtstag?

Wer zwischen dem 21. Januar und dem 19. Februar geboren ist, hat das Sternzeichen Wassermann. In der Astrologie wird der Wassermann wie auch Zwillinge und Waage den Luftzeichen zugeordnet. Diese Sternzeichen gelten als kreativ, träumerisch und unberechenbar. Der Wassermann ist also, wenn es nach der Astrologie geht, immer für eine Überraschung gut. Der Wassermann gehört wie Löwe, Skorpion und Stier zu den festen beziehungsweise fixierten Sternzeichen, was ihm Durchsetzungskraft verleihen und ihn zu einem echten Macher machen soll. Dem Sternzeichen Wassermann wird der Planet Uranus zugeordnet, der für Veränderung, Revolution und Wandel steht. Auf der einen Seite verheißt das für dieses Sternzeichen ein abwechslungsreiches Leben mit vielen Wendungen, auf der anderen Seite soll es aber auch den Charakter des Wassermanns wiederspiegeln: Er ist wandlungsfähig und macht sich für Veränderungen stark.