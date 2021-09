10. Eigenschaft der Waage: Abwägend

Wer eine Waage quälen will, stellt sie vor eine Entweder-Oder-Entscheidung. Dann fängt es in ihrem Kopf an, zu rattern. Vor- und Nachteile wollen schließlich genau abgewogen werden, bevor sie sich entscheiden kann. Das kann mitunter auch eine ganze Weile dauern.