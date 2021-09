Astrologie : Sternzeichen Waage – Harmonie und guter Geschmack

Die Waage liebt Ausgeglichenheit, bei Entscheidungen tut sie sich allerdings schwer. Diese Eigenschaften werden Menschen mit dem Sternzeichen Waage zumindest nachgesagt. Wir verraten, was man demnach über Menschen mit diesem Sternzeichen wissen sollte und mit welchen Sternzeichen sich die Waage besonders gut vertragen soll – natürlich ohne Anspruch darauf, dass wir dabei vollends richtig liegen.

Wann haben Menschen mit dem Sternzeichen Waage Geburtstag?

Sternzeichen Waage - welche sind die typischen Charaktereigenschaften?

Ausgeglichenheit und Harmonie – das ist es, was der Waage am allermeisten am Herzen liegt. Jedenfalls glaubt man, dass es auf Waagen zutrifft. Menschen mit diesem Sternzeichen lieben alles, was schön ist, und beweisen dabei einen ausgezeichneten Geschmack. Die Sterne stehen im Zeichen der Ästhetik. Ausgleich und Harmonie bringt die Waage auch gerne in ihren Freundeskreis. Alles Friede, Freude, Eierkuchen? Eigentlich schon, solange man diesem Sternzeichen dafür auch die gebührende Wertschätzung entgegenbringt. Denn dieses Sternzeichen schätzt nicht nur die Dinge, die gefallen, es will auch selbst gefallen. Während sie von allem Schönen angezogen wird, meidet die Waage all jene Dinge, die unangenehm sein könnten.