Horoskop : Sternzeichen Steinbock: Der Ausdauernde

Foto: Shutterstock/Joolyann Infos 10 Dinge, die Sie über das Sternzeichen Steinbock wissen sollten

Der Steinbock hat es, wenn es nach der astrologischen Deutung geht, nicht immer leicht: Planet Saturn legt ihm so manche Prüfung auf. Wir verraten, welche Eigenschaften ihm in der Astrologie nachgesagt werden.

Wann haben Menschen mit dem Sternzeichen Steinbock Geburtstag?

Wer zwischen dem 22. Dezember und 20. Januar seinen Geburtstag feiert, hat das Sternzeichen Steinbock. Der Steinbock gehört zu den Sternzeichen mit dem Element Erde, so wie auch Stier und Jungfrau. Alle drei gelten als besonders bodenständige Sternzeichen, die Situationen realistisch einzuschätzen wissen und zu deren typischen Eigenschaften Disziplin und Zuverlässigkeit zählen. Der Planet des Steinbocks ist der Saturn, der in der Astrologie für Strenge, Kritik und schwere Prüfungen steht. Das klingt eher negativ, ist es aber nicht: Der Saturn soll die Eigenschaften verfestigen, die der Steinbock als Erdsternzeichen ohnehin schon mitbringt. Das macht ihn laut Astrologie widerstandsfähig und beschert ihm einen klaren Blick und ein überdurchschnittliches Durchhaltevermögen. Eigenschaften, die der Steinbock gut gebrauchen kann, denn schließlich möchte er, so wie das Tier, das ihm zugeordnet ist, gerne hoch hinaus.

Lesen Sie auch Jahreshoroskop 2022 : So wird das Jahr 2022

Sternzeichen Steinbock – welche sind die typischen Charaktereigenschaften?

Der Steinbock findet sich nach astrologischer Deutung auch in einem rauen Umfeld gut zurecht und gibt nicht so schnell auf: Der Steinbock gilt als geradliniges Sternzeichen, das sich nicht scheut, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, wo es lang geht. Von Hindernissen lässt er sich nicht einschüchtern. Ihre Unerschrockenheit, auch wenn es mal etwas brenzliger wird, ist ihre große Stärke. Aber Vorsicht: So heldenhaft es auch ist, dass Menschen mit diesem Sternzeichen die Zügel beherzt in die Hand nehmen, sollten sie doch bedenken, dass nicht jeder die Verantwortung an sie abgeben und ihnen unumwunden folgen möchte. Liebe Steinböcke, auch andere Ideen können einen Wert haben. Und manchmal kann man davon profitieren, anderen zuzuhören und ihnen auch mal die Führung zu überlassen.

Positive Eigenschaften von Steinböcken

Lesen Sie auch Horoskop : Sternzeichen Schütze - der Optimist

Diese positiven Eigenschaften werden in der Astrologie mit dem Steinbock verbunden:

Lesen Sie auch Astrologie : Sternzeichen Löwe: Feurig und stark

Belastbar - Für Steinbock-Geborene stehen die Sterne nicht unbedingt optimal. Ihr Planet Saturn gibt ihnen oft schwere Prüfungen auf. Was wie eine Last wirkt, wird beim Steinbock aber zum großen Plus. Ihn bringt man nicht so leicht aus dem Gleichgewicht, er lässt sich nicht beunruhigen oder verunsichern, sondern geht beharrlich seinen Weg, überzeugt, dass auch die schwerste Prüfung irgendwann vorübergehen und er sie überstehen wird.

- Für Steinbock-Geborene stehen die Sterne nicht unbedingt optimal. Ihr Planet Saturn gibt ihnen oft schwere Prüfungen auf. Was wie eine Last wirkt, wird beim Steinbock aber zum großen Plus. Ihn bringt man nicht so leicht aus dem Gleichgewicht, er lässt sich nicht beunruhigen oder verunsichern, sondern geht beharrlich seinen Weg, überzeugt, dass auch die schwerste Prüfung irgendwann vorübergehen und er sie überstehen wird. Bodenständig - Überheblich? Nicht der Steinbock. Dieses Sternzeichen erwischt man nur in absoluten Ausnahmefällen dabei, dass es in anderen Sphären schwebt. Der Steinbock ist weder elitär noch abgehoben, sondern ein guter Kumpel, der sich an dem freut, was er hat. Das wissen seine Freunde zu schätzen, ebenso wie seine praktischen umsetzbaren Ratschläge und die Tatsache, dass er immer ein offenes Ohr für die Probleme anderer hat.

- Überheblich? Nicht der Steinbock. Dieses Sternzeichen erwischt man nur in absoluten Ausnahmefällen dabei, dass es in anderen Sphären schwebt. Der Steinbock ist weder elitär noch abgehoben, sondern ein guter Kumpel, der sich an dem freut, was er hat. Das wissen seine Freunde zu schätzen, ebenso wie seine praktischen umsetzbaren Ratschläge und die Tatsache, dass er immer ein offenes Ohr für die Probleme anderer hat.



Horoskop : Skorpion - Typische Eigenschaften und Charakter des Sternzeichens







St. Martin in Ratingen : Martinslaternen leuchten im Mosaik



Saatgutbibliothek in Wermelskirchen : Stadtbücherei bittet um Spenden von Saatgut

zurück



weiter

Klug - Es kann einem beim Steinbock schon mal entgehen, da er kein Aufschneider ist, der mit seinen Erfolgen prahlt, aber dieses Sternzeichen hat einiges im Kopf. Seine realistische Art ermöglicht es ihm, die Dinge ganz klar zu sehen. Bevor er handelt, denkt er nach – und Ideen hat er genug. Durch diese Art kann er es weit bringen.

- Es kann einem beim Steinbock schon mal entgehen, da er kein Aufschneider ist, der mit seinen Erfolgen prahlt, aber dieses Sternzeichen hat einiges im Kopf. Seine realistische Art ermöglicht es ihm, die Dinge ganz klar zu sehen. Bevor er handelt, denkt er nach – und Ideen hat er genug. Durch diese Art kann er es weit bringen. Verantwortungsbewusst - Der Steinbock ist niemand, der sich vor Aufgaben drückt, selbst wenn diese unangenehm sind. Er ist sich seiner Pflichten bewusst und würde nie auf die Idee kommen, sich darüber zu beklagen. Ganz ehrlich? Ein bisschen ist er sogar stolz darauf, die Verantwortung zu tragen. Wenn er alle seine Aufgaben erledigt hat, fühlt er sich wohl.

Zielstrebig - Es kann ja nicht nur Ausdauer, Bodenständigkeit und das Ertragen von Prüfungen sein – man muss doch auch etwas davon haben. So sieht das auch der Steinbock, der bei aller Bodenständigkeit trotzdem seine Ziele klar gesteckt hat und sie, ohne großen Wirbel darum zu machen, verfolgt. So kann er es weit bringen. Zu berühmten Vertretern des Sternzeichens, die große Erfolge feiern konnten, gehören Isaac Newton, Konrad Adenauer, August Oetker, Buzz Aldrin und Martin Luther King.

Negative Eigenschaften von Steinböcken

In der Astrologie werden dem Steinbock folgende negative Eigenschaften nachgesagt:

Unnahbar - Der arme Steinbock: Wenn sich gerade die ganze Welt gegen ihn verschworen hat, trägt er das mit Fassung ohne ein Wort darüber zu verlieren. Es ist einfach seine Art. Für seine Umwelt kann das aber schwer sein – und dafür sorgen, dass er sich, zusätzlich zu den Problemen, die er ohnehin schon hat, der Kritik ausgesetzt sieht, niemanden an sich ranzulassen. Dabei meint er es doch gar nicht so. Es liegt einfach nicht in seiner Natur, sich bei anderen auszuweinen oder über seine Gefühlswelt auszulassen. Andere Menschen brauchen aber manchmal zumindest einen Anhaltspunkt. Ein klein wenig mehr von sich preiszugeben, könnte im zwischenmenschlichen Bereich große Wirkung haben.

- Der arme Steinbock: Wenn sich gerade die ganze Welt gegen ihn verschworen hat, trägt er das mit Fassung ohne ein Wort darüber zu verlieren. Es ist einfach seine Art. Für seine Umwelt kann das aber schwer sein – und dafür sorgen, dass er sich, zusätzlich zu den Problemen, die er ohnehin schon hat, der Kritik ausgesetzt sieht, niemanden an sich ranzulassen. Dabei meint er es doch gar nicht so. Es liegt einfach nicht in seiner Natur, sich bei anderen auszuweinen oder über seine Gefühlswelt auszulassen. Andere Menschen brauchen aber manchmal zumindest einen Anhaltspunkt. Ein klein wenig mehr von sich preiszugeben, könnte im zwischenmenschlichen Bereich große Wirkung haben. Stur - Der Steinbock analysiert die Lage, überlegt, was zu tun ist – und setzt das dann in die Tat um. Für ihn ist das einfach logisch. Andere kann das aber zur Weißglut treiben, denn wenn der Plan erstmal steht, will der Steinbock nichts von Änderungen oder Optimierungen hören. Seine Meinung steht, die von anderen braucht er da gar nicht mehr. Denkt er. Dabei macht er sich damit häufiger mal das Leben schwerer als es sein müsste.

- Der Steinbock analysiert die Lage, überlegt, was zu tun ist – und setzt das dann in die Tat um. Für ihn ist das einfach logisch. Andere kann das aber zur Weißglut treiben, denn wenn der Plan erstmal steht, will der Steinbock nichts von Änderungen oder Optimierungen hören. Seine Meinung steht, die von anderen braucht er da gar nicht mehr. Denkt er. Dabei macht er sich damit häufiger mal das Leben schwerer als es sein müsste. Pessimistisch - Regenbogen, Zuckerwatte und Einhörner finden in der Gedankenwelt des Steinbocks wenig Platz. Dieses Sternzeichen sieht eben eher, was nicht funktioniert, statt an einer Friede-Freude-Eierkuchen-Vorstellung festzuhalten, die bei einem genaueren Blick dann doch Risse offenbart.

- Regenbogen, Zuckerwatte und Einhörner finden in der Gedankenwelt des Steinbocks wenig Platz. Dieses Sternzeichen sieht eben eher, was nicht funktioniert, statt an einer Friede-Freude-Eierkuchen-Vorstellung festzuhalten, die bei einem genaueren Blick dann doch Risse offenbart. Kontrolliert - Herumblödeln, ganz spontan und impulsiv sein oder einfach mal jemand anderem die Kontrolle übernehmen lassen? Der Steinbock ist absolut kein Fan von solchen Ideen. Er mag es einfach so, wie er es genau durchdacht hat.

Lesen Sie auch Astrologie : Sternzeichen: Woher sie kommen und was sie bedeuten

Was muss man über die Steinbock-Frau wissen?

Laut Astrologie ist die Steinbockfrau ist eine genaue Beobachterin, der nichts entgeht. Hat man sie erst gerade kennengelernt, wirkt sie zurückhaltend, wenn nicht sogar unterkühlt. Dabei ist sie einfach nur vorsichtig. Sie lässt sich gerne Zeit, bis sie die Lage in all ihren Tiefen erfasst hat. Dann, wenn man sie schon fast vergessen hat oder übersieht, schlägt sie zu und überrascht mit scharfsinnigen Einsichten und grandiosen Ideen.

Beruf - Die Steinbock-Frau mag feste Strukturen und nimmt dafür auch gerne Überstunden in Kauf. Sie ist ambitioniert, neigt aber auch zum Perfektionismus, was dafür sorgen kann, dass sie sich im Job aufreibt. Denn solange nicht alle Aufgaben erfüllt sind, kann sie nicht abschalten. Steinbock-Frauen fühlen sich in der öffentlichen Verwaltung und Anwaltskanzleien ebenso wohl wie im wissenschaftlichen Bereich.

- Die Steinbock-Frau mag feste Strukturen und nimmt dafür auch gerne Überstunden in Kauf. Sie ist ambitioniert, neigt aber auch zum Perfektionismus, was dafür sorgen kann, dass sie sich im Job aufreibt. Denn solange nicht alle Aufgaben erfüllt sind, kann sie nicht abschalten. Steinbock-Frauen fühlen sich in der öffentlichen Verwaltung und Anwaltskanzleien ebenso wohl wie im wissenschaftlichen Bereich. Finanzen - Die Steinbock-Frau ist sparsam, von Impulskäufen hält sie nichts. Dafür aber von Qualität. Für ihr Zuhause oder das Auto gibt sie auch mal mehr Geld aus, allerdings nicht, um mit protzigen Designerstücken angeben zu können, sondern um sich an ihrer funktionalen Umgebung zu erfreuen. Die Kosten für ihre Freizeitgestaltung halten sich in Grenzen. Sie versteht nicht, warum andere Tausende von Euro für Urlaub auf den Seychellen ausgeben, wenn man es sich auch im Schwarzwald schönmachen kann.

- Die Steinbock-Frau ist sparsam, von Impulskäufen hält sie nichts. Dafür aber von Qualität. Für ihr Zuhause oder das Auto gibt sie auch mal mehr Geld aus, allerdings nicht, um mit protzigen Designerstücken angeben zu können, sondern um sich an ihrer funktionalen Umgebung zu erfreuen. Die Kosten für ihre Freizeitgestaltung halten sich in Grenzen. Sie versteht nicht, warum andere Tausende von Euro für Urlaub auf den Seychellen ausgeben, wenn man es sich auch im Schwarzwald schönmachen kann. Liebe - Wer um die Liebe der Steinbock-Frau buhlt, braucht Geduld. Sie braucht keinen Partner, um glücklich zu sein, hat aber genaue Vorstellungen davon, was sie sich von einem erhofft. Dazu zählt vor allem Zuverlässigkeit. Hat man ihr Herz gewonnen, taut sie auf, ist herzlich, treu und liebevoll.

Was muss man über den Steinbock-Mann wissen?

Stille Wasser sind tief: Der Steinbock-Mann ist nach astrologischer Deutung stets ruhig und gefasst. Trotzdem sollte man ihn nicht unterschätzen, denn er hat einen scharfen Verstand und große Ambitionen. Und wenn sich Männer mit diesem Sternzeichen etwas vorgenommen haben, verfolgen sie ihr Ziel so lange, bis sie es erreicht haben, ohne Rücksicht auf persönliche Verluste. Schwach werden Männer mit diesen Sternzeichen höchstens in der Liebe. Denn auch, wenn Steinbock-Männer es nicht gerne zugeben, fühlen sie sich in diesem Bereich ungewohnt verletzlich.

Beruf - Steinbock-Männer sind keine Schaumschläger, sondern üben sich in vornehmer Zurückhaltung. So kann es etwas länger dauern, bis ihre Qualitäten entdeckt werden. Aber das werden sie, denn ihr Verstand kann gar nicht unbemerkt bleiben, ebenso wenig wie ihre beeindruckende Arbeitsmoral. Aufgaben werden gewissenhaft erledigt, auch wenn sie zu groß und eigentlich nicht zu schaffen sind. Dass das Energie kostet, lässt sich der Steinbock gar nicht anmerken. Männer mit diesem Sternzeichen steigen oft weit auf der Karriereleiter nach oben. Nur wenn Teamwork ansteht, kann es passieren, dass es für den Steinbock auf einmal nicht mehr ganz so rosig aussieht. Er mag es einfach nicht, sich allzusehr nach anderen richten zu müssen. Wohl fühlt er sich im Finanzsektor, organisatorischen Bereichen oder in der Justiz.

- Steinbock-Männer sind keine Schaumschläger, sondern üben sich in vornehmer Zurückhaltung. So kann es etwas länger dauern, bis ihre Qualitäten entdeckt werden. Aber das werden sie, denn ihr Verstand kann gar nicht unbemerkt bleiben, ebenso wenig wie ihre beeindruckende Arbeitsmoral. Aufgaben werden gewissenhaft erledigt, auch wenn sie zu groß und eigentlich nicht zu schaffen sind. Dass das Energie kostet, lässt sich der Steinbock gar nicht anmerken. Männer mit diesem Sternzeichen steigen oft weit auf der Karriereleiter nach oben. Nur wenn Teamwork ansteht, kann es passieren, dass es für den Steinbock auf einmal nicht mehr ganz so rosig aussieht. Er mag es einfach nicht, sich allzusehr nach anderen richten zu müssen. Wohl fühlt er sich im Finanzsektor, organisatorischen Bereichen oder in der Justiz. Finanzen - Geld ist für Steinbock-Männer ein Mittel, um Ziele zu erreichen. Da das relativ praktisch ist, legen Männer mit dem Sternzeichen Steinbock gerne etwas für schlechte Tage zurück. Geht es dann ums Ganze, sind sie bereit, auch mal höhere Summen springen zu lassen, wenn sie davon überzeugt sind, dass sie ihren Zielen damit ein Stück weit näherkommen.

- Geld ist für Steinbock-Männer ein Mittel, um Ziele zu erreichen. Da das relativ praktisch ist, legen Männer mit dem Sternzeichen Steinbock gerne etwas für schlechte Tage zurück. Geht es dann ums Ganze, sind sie bereit, auch mal höhere Summen springen zu lassen, wenn sie davon überzeugt sind, dass sie ihren Zielen damit ein Stück weit näherkommen. Liebe - Zu behaupten, dass der Steinbock-Mann in der Liebe einfach ist, wäre gelogen. Kein anderer Bereich verunsichert den kalkulierten, geradlinigen Steinbock so wie dieser. Deshalb lässt er sich gerade am Anfang einer Partnerschaft gerne Zeit und kann fast abweisend wirken. Dabei meint er das gar nicht so. Er ist einfach nicht der Typ, der gerne über Gefühle spricht. Und er kann es nicht leiden, wenn Gefühle ihn allzu sehr beeinflussen. Gibt man ihm seine Zeit, gewöhnt er sich aber daran und entwickelt sich zu einem zwar immer noch etwas schweigsamen aber im Grunde sehr liebevollen Partner.

Welcher Partner passt am besten zum Sternzeichen Steinbock?

Mit diesem Erdzeichen kann man zwar nicht die größten Luftschlösser bauen, dafür hat man mit dem Steinbock einen verlässlichen Partner, der einem die Welt zu Füßen legen möchte. In der Astrologie ist das Liebes-Horoskop bei den folgenden Sternzeichen besonders optimistisch: