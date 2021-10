Horoskop : Skorpion - Typische Eigenschaften und Charakter des Sternzeichens

Foto: Shutterstock/BaracaPix Infos Zehn Dinge, die Sie über das Sternzeichen Skorpion wissen sollten

Menschen mit dem Sternzeichen Skorpion gelten als willensstarke Einzelgänger, zumindest, solange sie nicht verliebt sind. Was man den Menschen mit diesem Sternzeichen nachsagt und was Sie über Skorpione wissen müssen - natürlich ohne Anspruch darauf, dass wir dabei vollends richtig liegen.

Wann haben Menschen mit dem Sternzeichen Skorpion Geburtstag?

Wer zwischen dem 24. Oktober und 22. November geboren wurde, hat das Sternzeichen Skorpion. Als die Tierkreiszeichen konkreten Daten zugeordnet wurden, befand sich die Sonne in diesem Zeitraum im Sternbild des Skorpions. Durch die Verschiebung des Frühlingspunkts sieht das heute anders aus: Die Sonne steht jetzt zwischen dem 23. und 30. November in diesem Sternbild.

Der Planet des Sternzeichens Skorpion in der Astrologie ist der Mars. Er steht für Willensstärke, Energie und Erotik. Manchmal wird dem Skorpion allerdings auch der Planet Pluto zugeordnet, der für Hingabe und Intensität steht. Mit Fisch und Krebs teilt sich der Skorpion das Element Wasser. Das Sternzeichen gehört, so wie auch Wassermann, Stier und Löwe zu den festen Sternzeichen.

Sternzeichen Skorpion – welche sind die typischen Charaktereigenschaften?

Angst vor Konflikten kennen Menschen mit dem Sternzeichen Skorpion nicht. Warum denn auch? Der Skorpion weiß, was er will. Dabei handelt er allerdings nicht impulsiv. Es ist doch ganz einfach: Man denkt eine Sache durch, entscheidet, was man machen möchte und geht dann seinen Weg. Nach außen hin kann das auch mal kaltschnäuzig wirken, nicht umsonst wird vor dem Stachel des Skorpions gewarnt. Ihn wiederum kümmert das wenig, er ist ein Individualist, der wenig auf die Meinung anderer gibt. Schließlich stellt er selbst die höchsten Ansprüche an sich, und die sind für ihn die entscheidenden.

Durch seine unerschrockene Art erreicht der Skorpion in der Regel viel, nur hört man davon wenig. Er ist nicht der Typ, der prahlen muss. Bei ihm gilt das Motto: Stille Wasser sind tief. Dieses Sternzeichen grübelt gerne und sieht knifflige Aufgaben als spannende Herausforderungen. Tritt ihm jemand in seinen Weg, kann tatsächlich der Stachel zum Einsatz kommen. Denn er hasst es, nicht machen zu können, was er will.

Positive Eigenschaften für das Sternzeichen Skorpion

Skorpion-Geborene gelten als entschlossene Menschen mit starkem Willen, die trotzdem nicht zu unüberlegten Taten neigen. Dadurch strahlen sie auf viele Menschen eine beinahe magische Anziehungskraft aus. Dabei sind das nicht die einzigen Stärken, die sie mitbringen.

Analytisch – Zu den typischen Eigenschaften dieses Sternzeichens gehört es, Dingen ganz genau auf den Grund gehen zu können. Skorpione mögen Rätsel genauso gerne wie eher vertrackte Situationen. Wo andere den Überblick verlieren, fuchsen sie sich gekonnt hinein und schaffen es, alles ganz deutlich zu sehen. Und egal, wie kompliziert der Sachverhalt ist: Ist das Interesse dieses Sternzeichens gepackt, beißt es sich fest.

– Zu den typischen Eigenschaften dieses Sternzeichens gehört es, Dingen ganz genau auf den Grund gehen zu können. Skorpione mögen Rätsel genauso gerne wie eher vertrackte Situationen. Wo andere den Überblick verlieren, fuchsen sie sich gekonnt hinein und schaffen es, alles ganz deutlich zu sehen. Und egal, wie kompliziert der Sachverhalt ist: Ist das Interesse dieses Sternzeichens gepackt, beißt es sich fest. Zuverlässig – Auch, wenn der Skorpion eher als Einzelgänger gilt, seine Freunde wissen: Auf ihn ist Verlass. Denn zu seinen Stärken gehört seine Verbindlichkeit. Sagt er etwas zu, hält er sich daran. Für seine Lieben ist er immer da, hilft, unterstützt und hat ein offenes Ohr.

– Auch, wenn der Skorpion eher als Einzelgänger gilt, seine Freunde wissen: Auf ihn ist Verlass. Denn zu seinen Stärken gehört seine Verbindlichkeit. Sagt er etwas zu, hält er sich daran. Für seine Lieben ist er immer da, hilft, unterstützt und hat ein offenes Ohr.



Kreativ – Zu den typischen Eigenschaften des Skorpions zählt die Fähigkeit, an Dingen dranzubleiben. Das macht ihn nicht nur zu einem ausgezeichneten Analysten, sondern auch zu einem Menschen mit hohem kreativem Potenzial. Die Frage "Wie könnte man etwas noch anders machen?" treibt ihn zu Höchstleistung an. Die Ergebnisse, die er damit im kreativen Bereich erzielen kann, beeindrucken immer wieder aufs Neue.

– Zu den typischen Eigenschaften des Skorpions zählt die Fähigkeit, an Dingen dranzubleiben. Das macht ihn nicht nur zu einem ausgezeichneten Analysten, sondern auch zu einem Menschen mit hohem kreativem Potenzial. Die Frage "Wie könnte man etwas noch anders machen?" treibt ihn zu Höchstleistung an. Die Ergebnisse, die er damit im kreativen Bereich erzielen kann, beeindrucken immer wieder aufs Neue. Engagiert – Ist den Aufwand nicht wert? Das wird man aus dem Mund eines Skorpions wohl kaum hören. Hat er etwas gefunden, das es in seinen Augen wert ist, wird er sich dafür stark machen, ohne Rücksicht auf Verluste und ohne eine Kosten-Nutzen-Rechnung anzustellen. Dabei kann das Engagement dieses Sternzeichens und seine Begeisterung für ein Thema andere mitreißen.

– Ist den Aufwand nicht wert? Das wird man aus dem Mund eines Skorpions wohl kaum hören. Hat er etwas gefunden, das es in seinen Augen wert ist, wird er sich dafür stark machen, ohne Rücksicht auf Verluste und ohne eine Kosten-Nutzen-Rechnung anzustellen. Dabei kann das Engagement dieses Sternzeichens und seine Begeisterung für ein Thema andere mitreißen. Willensstark – Der Skorpion ist an sich ein sehr umgängliches Sternzeichen. Das heißt aber nicht, dass er sich herumschubsen lässt. Zu den typischen Eigenschaften dieses Sternzeichens zählt eben vor allem die Willensstärke, die es mitbringt. Sie verleiht ihm eine enorme Durchsetzungskraft, vor allem, wenn es darum geht, etwas Unrechtes wieder ins Lot zu rücken, denn Ungerechtigkeiten kann der Skorpion gar nicht leiden.

Negative Eigenschaften für das Sternzeichen Skorpion

Grüblerisch – Die analytische Art des Skorpions ist auf der einen Seite seine große Stärke, auf der anderen aber auch seine Schwäche. Wenn er sich in Themen verbeißt, kann es sein, dass er sie so gar nicht mehr loslässt und auf seine Umwelt beinahe abwesend wirkt. Dann besteht die Gefahr, dass sich dieses Sternzeichen auch mal verrennt – und seine Willensstärke und Durchhaltefähigkeit ihm zum Verhängnis werden.

– Die analytische Art des Skorpions ist auf der einen Seite seine große Stärke, auf der anderen aber auch seine Schwäche. Wenn er sich in Themen verbeißt, kann es sein, dass er sie so gar nicht mehr loslässt und auf seine Umwelt beinahe abwesend wirkt. Dann besteht die Gefahr, dass sich dieses Sternzeichen auch mal verrennt – und seine Willensstärke und Durchhaltefähigkeit ihm zum Verhängnis werden. Stur – Der Skorpion ist niemand, mit dem man Streit suchen sollte. Denn er wird weiter auf seiner Meinung beharren, auch wenn es sein Umfeld in den Wahnsinn treibt. Dieses eigensinnige, individualistische Sternzeichen geht nur äußerst ungern Kompromisse ein.

– Der Skorpion ist niemand, mit dem man Streit suchen sollte. Denn er wird weiter auf seiner Meinung beharren, auch wenn es sein Umfeld in den Wahnsinn treibt. Dieses eigensinnige, individualistische Sternzeichen geht nur äußerst ungern Kompromisse ein. Nachtragend – Man hat sich vor drei Jahren einmal abfällig über die Arbeit des Skorpions geäußert? Das weiß er noch. Hinter der harten Schale dieses Sternzeichens verbirgt sich eben doch ein weicher Kern, der auch verletzt werden kann. Der Skorpion vergisst es nicht, wenn ihm Unrecht getan wurde.

– Man hat sich vor drei Jahren einmal abfällig über die Arbeit des Skorpions geäußert? Das weiß er noch. Hinter der harten Schale dieses Sternzeichens verbirgt sich eben doch ein weicher Kern, der auch verletzt werden kann. Der Skorpion vergisst es nicht, wenn ihm Unrecht getan wurde. Pessimistisch – Skorpione sehen sich selbst als Realisten, die die Lage so einschätzen, wie sie ist. Sonnigere Gemüter sehen das dann eher als Pessimismus. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Der Skorpion schreckt nicht zurück, die Schattenseiten des Lebens genau zu betrachten. Zu seinen Schwächen zählt, dass er dabei manchmal ganz vergisst, dorthin zu sehen, wo es sonniger ist.

Was muss man über die Skorpion-Frau wissen?

Frauen mit dem Sternzeichen Skorpion haben hohe Ansprüche, sowohl an sich, als auch an ihre Mitmenschen. Sie wollen, dass alles immer zu 100 Prozent perfekt ist und treiben sich selbst dadurch an. Dass andere vielleicht nicht ganz so ambitioniert sind wie dieses Sternzeichen, kann die Skorpion-Frau so gar nicht verstehen. Zu lange hält sie sich allerdings nicht damit auf, denn sie gilt eher als Einzelgängerin, die ihren Freiraum schätzt und auch mal gut allein sein kann. Diese Eigenschaften sorgen dafür, dass sie eine Aura des Geheimnisvollen umgibt.

Beruf – Die Ansprüche, die Frauen mit dem Sternzeichen Skorpion haben, machen auch vor dem Berufswunsch nicht halt. Einfach nur ein Job? Das wäre nichts für die Skorpion-Frau. Sie will sich ausleben und verwirklichen. Sie fühlt sich auch als Selbstständige sehr wohl und bringt den Durchhaltewillen und die Durchsetzungskraft mit, um ihre eigene Chefin zu sein. Als Angestellte ist es ihr wichtig, einen Job zu haben, in dem sie ihren Kopf einsetzen kann. Dabei zeigt sie ihre Stärken als Problemlöserin oder kreative Künstlerin.

– Die Ansprüche, die Frauen mit dem Sternzeichen Skorpion haben, machen auch vor dem Berufswunsch nicht halt. Einfach nur ein Job? Das wäre nichts für die Skorpion-Frau. Sie will sich ausleben und verwirklichen. Sie fühlt sich auch als Selbstständige sehr wohl und bringt den Durchhaltewillen und die Durchsetzungskraft mit, um ihre eigene Chefin zu sein. Als Angestellte ist es ihr wichtig, einen Job zu haben, in dem sie ihren Kopf einsetzen kann. Dabei zeigt sie ihre Stärken als Problemlöserin oder kreative Künstlerin. Finanzen – Das große Geld mag schön sein, ist der Skorpion-Frau aber nicht halb so wichtig wie ein erfülltes Leben, in dem möglichst viel nach ihren Regeln läuft. Geldsorgen? Kennt sie nicht. Selbst, wenn es mal knapp werden sollte, findet sie den richtigen Ausweg, ohne sich vorher allzu viele Gedanken zu machen. Größere Ausgaben trifft sie erst nach viel Überlegung.

– Das große Geld mag schön sein, ist der Skorpion-Frau aber nicht halb so wichtig wie ein erfülltes Leben, in dem möglichst viel nach ihren Regeln läuft. Geldsorgen? Kennt sie nicht. Selbst, wenn es mal knapp werden sollte, findet sie den richtigen Ausweg, ohne sich vorher allzu viele Gedanken zu machen. Größere Ausgaben trifft sie erst nach viel Überlegung. Liebe – Auch wenn Frauen mit dem Sternzeichen Skorpion gut allein sein können, ist ihnen die Liebe doch sehr wichtig. Sie wollen Feuerwerk und Romantik – aber bitte mit dem richtigen Partner. Der muss sie überzeugen können – und das nicht durch teure Geschenke. Sie sucht einen Partner mit Verstand, der genauso ambitioniert ist wie sie. Wer ihr Herz gewinnt, kann sich über eine treu sorgende Partnerin freuen, sollte sie aber nicht als selbstverständlich ansehen. Denn die Skorpion-Frau erwartet, dass ihr Partner sich ebenso viel Mühe gibt. Schließlich soll die Beziehung perfekt sein.

Was muss man über den Skorpion-Mann wissen?

Ein kluger Tüftler, der das Geheimnisvolle liebt– so lässt sich der Skorpion-Mann beschreiben. Langeweile können Männer mit diesem Sternzeichen so gar nicht leiden, sie brauchen etwas zu tun, das sie erfüllt. Dabei kümmern sie sich wenig um ihr Umfeld, sondern folgen ihren eigenen Regeln. In Sachen Liebe gilt der Skorpion-Mann als leidenschaftlich, allerdings darf ihm auch hier nicht langweilig werden.

Beruf – Detektiv, Journalist oder Manager? Das sind alles Berufe, für die Männer mit dem Sternzeichen Skorpion sich bestens eignen. Der Skorpion-Mann ist ein Macher, der allerdings auch gerne mal tüftelt und keine Herausforderung scheut. Die Zeichen in Sachen Beruf stehen also auf Erfolg. Hier finden Skorpion-Männer ihre Erfüllung – manchmal auch zum Leidwesen ihres Umfelds, das sich damit abfinden muss, dass er dafür auch Überstunden gerne in Kauf nimmt.

– Detektiv, Journalist oder Manager? Das sind alles Berufe, für die Männer mit dem Sternzeichen Skorpion sich bestens eignen. Der Skorpion-Mann ist ein Macher, der allerdings auch gerne mal tüftelt und keine Herausforderung scheut. Die Zeichen in Sachen Beruf stehen also auf Erfolg. Hier finden Skorpion-Männer ihre Erfüllung – manchmal auch zum Leidwesen ihres Umfelds, das sich damit abfinden muss, dass er dafür auch Überstunden gerne in Kauf nimmt. Finanzen – Große Ausgaben und viel Luxus braucht der Skorpion-Mann nicht, was nicht bedeuten soll, dass er geizig wäre. Er geht clever mit seinem Geld um, und da er Spaß daran hat, sich in Aktienmärkte zu vertiefen und Kurse zu studieren, ist er bei der Geldanlage in der Regel sehr erfolgreich.

– Große Ausgaben und viel Luxus braucht der Skorpion-Mann nicht, was nicht bedeuten soll, dass er geizig wäre. Er geht clever mit seinem Geld um, und da er Spaß daran hat, sich in Aktienmärkte zu vertiefen und Kurse zu studieren, ist er bei der Geldanlage in der Regel sehr erfolgreich. Liebe – Ein geheimnisvoller Mann, dem die Herzen zufliegen? Das passt zum Skorpion. Männer mit diesem Sternzeichen haben einfach das gewisse Etwas, das andere magisch anzieht. Bis sich der Skorpion-Mann festlegt, kann es dauern. Denn er genießt seine Freiheit und Unabhängigkeit. Wer ihn bezaubern will, muss sich selbst einige der typischen Eigenschaften des Skorpions zu eigen machen und eine Aura des Mysteriösen aufbauen. Denn der Skorpion mag nun mal Rätsel und Aufgaben, die sich nicht allzu leicht lösen lassen. Ist er einmal verliebt, will er seinen Partner mit Haut und Haaren.

Welcher Partner passt am besten zum Sternzeichen Skorpion?

Als Wasserzeichen sucht der Skorpion nach einem Partner, der ihn im besten Fall erdet. Besonders mit dem folgenden Sternzeichen steht das Horoskop in Sachen Liebe auf Erfolg.

Krebs – Der Krebs genießt die Aufmerksamkeit, die ihm der Skorpion entgegenbringt. Der Skorpion wiederum sieht keinen Grund dafür, seinen Stachel auszufahren. Eifersüchtig muss er nicht werden, der Krebs gibt sich ihm voll und ganz hin und macht das auch klar. Dafür nimmt der Skorpion auch hin, dass er vor dem Krebs nicht zu viele Geheimnisse haben darf und sein Einzelgängertum zum großen Teil für ihn opfern muss.

– Der Krebs genießt die Aufmerksamkeit, die ihm der Skorpion entgegenbringt. Der Skorpion wiederum sieht keinen Grund dafür, seinen Stachel auszufahren. Eifersüchtig muss er nicht werden, der Krebs gibt sich ihm voll und ganz hin und macht das auch klar. Dafür nimmt der Skorpion auch hin, dass er vor dem Krebs nicht zu viele Geheimnisse haben darf und sein Einzelgängertum zum großen Teil für ihn opfern muss. Jungfrau – Während der Skorpion Detektiv spielt oder sich anderweitig bei der Arbeit verausgabt, sorgt die Jungfrau dafür, dass zu Hause alles seine Ordnung hat. Sie stärkt ihm den Rücken, hört zu und bringt ihm Verständnis entgegen, auch wenn er sich mal zurückziehen muss. Damit ist die Jungfrau eines der wenigen Sternzeichen, das es schafft, durch die harte Schale des Skorpions zu dringen und seine sensible Seite kennenzulernen.

– Während der Skorpion Detektiv spielt oder sich anderweitig bei der Arbeit verausgabt, sorgt die Jungfrau dafür, dass zu Hause alles seine Ordnung hat. Sie stärkt ihm den Rücken, hört zu und bringt ihm Verständnis entgegen, auch wenn er sich mal zurückziehen muss. Damit ist die Jungfrau eines der wenigen Sternzeichen, das es schafft, durch die harte Schale des Skorpions zu dringen und seine sensible Seite kennenzulernen. Löwe – Das Wasserzeichen Skorpion und das Feuerzeichen Löwe ziehen sich magisch an. Beide scheuen sich nicht davor, Verantwortung zu übernehmen und Aufgaben beherzt anzugehen. Diese beiden Sternzeichen sind Macher, die sich gegenseitig viel Respekt und Anerkennung entgegenbringen. Dabei sind die beiden sich trotzdem nicht so ähnlich, dass es langweilig werden würde. Klingt nach einer guten Beziehung – und das ist es in der Regel auch. Nur kann es mit den beiden auch mal zu unschönen Machtkämpfen kommen. Vorsicht: Feuer und Wasser können einander auch gefährlich werden.

– Das Wasserzeichen Skorpion und das Feuerzeichen Löwe ziehen sich magisch an. Beide scheuen sich nicht davor, Verantwortung zu übernehmen und Aufgaben beherzt anzugehen. Diese beiden Sternzeichen sind Macher, die sich gegenseitig viel Respekt und Anerkennung entgegenbringen. Dabei sind die beiden sich trotzdem nicht so ähnlich, dass es langweilig werden würde. Klingt nach einer guten Beziehung – und das ist es in der Regel auch. Nur kann es mit den beiden auch mal zu unschönen Machtkämpfen kommen. Vorsicht: Feuer und Wasser können einander auch gefährlich werden. Stier – Der Skorpion schätzt die typischen Eigenschaften des Sternzeichens Stier: Bodenständigkeit, Ausgeglichenheit, Harmonie. Der Stier wiederum genießt es, die Aufmerksamkeit des Skorpions auf sich zu haben. Diese beiden lassen einander den nötigen Freiraum und ergänzen sich perfekt.

– Der Skorpion schätzt die typischen Eigenschaften des Sternzeichens Stier: Bodenständigkeit, Ausgeglichenheit, Harmonie. Der Stier wiederum genießt es, die Aufmerksamkeit des Skorpions auf sich zu haben. Diese beiden lassen einander den nötigen Freiraum und ergänzen sich perfekt. Steinbock – Dass sich ein Skorpion in einen Steinbock verliebt, kommt häufig vor, gerade weil es dieses Sternzeichen dem Skorpion nicht einfach macht. Der Steinbock will umworben werden, bevor er sich jemandem hingibt und bietet damit das Ausmaß an Herausforderung, das das Interesse des Skorpions weckt. Sind die beiden erst ein Paar, genießen sie ihre Zweisamkeit.