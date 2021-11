Horoskop : Sternzeichen Schütze - der Optimist

Positiv, zielstrebig und dabei auch noch sympathisch: Das Sternzeichen Schütze ist in der Astrologie der Sonnenschein unter den Sternzeichen. Kein Wunder, denn dieses Feuersternzeichen hat den Glücksplaneten Jupiter an seiner Seite. Wir verraten Ihnen alles, was Sie über dieses Sternzeichen wissen müssen - ohne Garantie, dass wir dabei vollends richtig liegen.

Wann haben Menschen mit dem Sternzeichen Schütze Geburtstag?

Menschen mit dem Sternzeichen Schütze feiern zwischen dem 23. November und 21. Dezember Geburtstag. Ihr Sternzeichen ist das neunte im Tierkreis, ihr Planet ist der Jupiter. Der Schütze gehört, so wie auch der Löwe und der Widder, zu den Feuersternzeichen. Gemeinsam mit Zwillingen, Fischen und Jungfrau bildet das Sternzeichen Schütze die gemeinschaftlichen Sternzeichen, die auch bewegliche Zeichen genannt werden. Sie gelten als flexibel und anpassungsfähig.

Sternzeichen Schütze – welche sind die typischen Charaktereigenschaften?

Langeweile mit dem Sternzeichen Schütze? Gibt es nicht. Dieses Sternzeichen stürzt sich nach astrologischer Deutung immer wieder gerne in neue Abenteuer und behält, egal was kommt, seine gute Laune und seinen Optimismus bei. Dabei hat er immer ein paar Ideen auf Lager, was man als nächstes anstellen könnte. Herausforderungen liebt er, denn der Schütze ist darauf erpicht, Ziele zu verwirklichen und mag das Neue, Unbekannte. Mit seiner lockeren, offenen Art schart er meist viele Freunde und Bewunderer um sich. Die schätzen ihn auch dafür, dass er immer ehrlich und auch ein bisschen unberechenbar ist. Man weiß nie, was er sich als nächstes einfallen lassen wird.

Es gibt nur eine Sache, die dem Schützen seine gute Laune nehmen kann: das Gefühl, eingeengt zu sein. Dieses Sternzeichen liebt seine Freiheit und würde sie um nichts in der Welt aufgeben.

Positive Eigenschaften von Schützen

Diese postiven Eigenschaften werden dem Schützen in der Astrologie nachgesagt:

Der Schütze ist ein feuriges Sternzeichen, das Energie vom Glücksplaneten Jupiter schöpfen kann. Kein Wunder, dass damit ziemlich viele positive Eigenschaften einhergehen.

Optimistisch – Die wohl größte Stärke dieses Sternzeichens ist der Optimismus, mit dem es so gut wie jeder Situation begegnet. Auch wenn alles verloren scheint, findet der Schütze noch einen Lichtstreif am Horizont. Seine gute Laune ist ansteckend und macht ihn beliebt.

– Die wohl größte Stärke dieses Sternzeichens ist der Optimismus, mit dem es so gut wie jeder Situation begegnet. Auch wenn alles verloren scheint, findet der Schütze noch einen Lichtstreif am Horizont. Seine gute Laune ist ansteckend und macht ihn beliebt. Fantasievoll – Dass etwas nicht funktioniert, hört der Schütze nicht so gern. Eigentlich findet er das auch unsinnig, denn er hat stets Ideen, wie man Dinge doch in die Tat umsetzen könnte. Seine Fantasie nutzt er allerdings nicht nur bei Problemen oder Aufgaben. Mit dem Schützen kann man wunderbar tagträumen und Luftschlösser bauen, wobei er genug Realismus mitbringt, um dafür zu sorgen, dass er sich nicht in seinen Fantasiegebilden verliert.

– Dass etwas nicht funktioniert, hört der Schütze nicht so gern. Eigentlich findet er das auch unsinnig, denn er hat stets Ideen, wie man Dinge doch in die Tat umsetzen könnte. Seine Fantasie nutzt er allerdings nicht nur bei Problemen oder Aufgaben. Mit dem Schützen kann man wunderbar tagträumen und Luftschlösser bauen, wobei er genug Realismus mitbringt, um dafür zu sorgen, dass er sich nicht in seinen Fantasiegebilden verliert.



Zielstrebig – Schützen mögen den Erfolg und gehen ihren Zielen mit Ausdauer und Tatendrang beherzt entgegen. Dieses Sternzeichen will nun mal auch etwas erreichen. Und in der Regel hat es damit Erfolg. Dabei hilft dem Schützen nicht nur seine Zielstrebigkeit, sondern auch die Tatsache, dass er ein sehr soziales Sternzeichen ist und sich nicht daran stört, wenn andere ihm zur Seite springen. Auch wenn er durch seine typischen Eigenschaften gut als Einzelkämpfer vorankommt, hat er kein Problem damit, sich Aufgaben und später auch den Ruhm mit anderen zu teilen. Merkt er allerdings, dass jemand anderes versucht, alles an sich zu reißen, spricht er das offen und unverblümt an.

– Schützen mögen den Erfolg und gehen ihren Zielen mit Ausdauer und Tatendrang beherzt entgegen. Dieses Sternzeichen will nun mal auch etwas erreichen. Und in der Regel hat es damit Erfolg. Dabei hilft dem Schützen nicht nur seine Zielstrebigkeit, sondern auch die Tatsache, dass er ein sehr soziales Sternzeichen ist und sich nicht daran stört, wenn andere ihm zur Seite springen. Auch wenn er durch seine typischen Eigenschaften gut als Einzelkämpfer vorankommt, hat er kein Problem damit, sich Aufgaben und später auch den Ruhm mit anderen zu teilen. Merkt er allerdings, dass jemand anderes versucht, alles an sich zu reißen, spricht er das offen und unverblümt an. Offen – Der Schütze ist durch und durch extrovertiert. Dabei ist seine Offenheit so entwaffnend, dass sich selbst seine Kritiker schwertun, ihn nicht doch zu mögen. Dieses Sternzeichen hat keine Probleme damit, neue Freunde zu finden – und sich wahrscheinlich auch noch nie darum Gedanken gemacht. Seine typischen Eigenschaften öffnen ihm schnell jede Tür, sodass er ohne große Probleme durchs Leben gehen kann.

– Der Schütze ist durch und durch extrovertiert. Dabei ist seine Offenheit so entwaffnend, dass sich selbst seine Kritiker schwertun, ihn nicht doch zu mögen. Dieses Sternzeichen hat keine Probleme damit, neue Freunde zu finden – und sich wahrscheinlich auch noch nie darum Gedanken gemacht. Seine typischen Eigenschaften öffnen ihm schnell jede Tür, sodass er ohne große Probleme durchs Leben gehen kann. Selbstbewusst – Der Schütze weiß, was er kann – und das ist in der Regel eine ganze Menge. Er teilt seine Meinung unumwunden mit und scheut sich nicht, auch mal die Konfrontation zu suchen, wenn er es für nötig hält. Und das kann schon mal vorkommen, denn dieses Sternzeichen verfügt über einen großen Gerechtigkeitssinn.

Negative Eigenschaften von Schützen

Auch wenn Menschen mit Sternzeichen Schütze das wahrscheinlich anders sehen: Es kann nicht alles positiv sein. Selbst dieses vom Glück geküsste Sternzeichen verfügt in der Astrologie über ein paar negative Eigenschaften.

Rastlos – Nichts erträgt der Schütze schlechter als Langeweile. Nichts kann dieses Sternzeichen schlechter aushalten. Es braucht Action, neue Menschen um sich herum und Aufgaben, an denen es wachsen kann. Langweilt sich der Schütze, wird er missmutig. Lange kann er das nicht aushalten und wird über kurz oder lang aus der Situation, die ihm wie ein Käfig vorkommt, ausbrechen. Wer mit einem Schützen zusammen ist, sollte darauf achten, ihm Freiraum zu lassen.

– Nichts erträgt der Schütze schlechter als Langeweile. Nichts kann dieses Sternzeichen schlechter aushalten. Es braucht Action, neue Menschen um sich herum und Aufgaben, an denen es wachsen kann. Langweilt sich der Schütze, wird er missmutig. Lange kann er das nicht aushalten und wird über kurz oder lang aus der Situation, die ihm wie ein Käfig vorkommt, ausbrechen. Wer mit einem Schützen zusammen ist, sollte darauf achten, ihm Freiraum zu lassen. Arrogant – Sein Selbstbewusstsein hilft dem Schützen in vielen Lebenslagen. Er kann sich durchsetzen und hat keine Angst, anderen die Stirn zu bieten. Das Selbstbewusstsein, das er so offen an den Tag legt, kann ihm auch zum Stolperstein werden, da es schnell mit Arroganz verwechselt werden kann (oder auch in Richtung Arroganz tendieren kann). Meist schafft es der Schütze trotzdem, seine Mitmenschen für sich zu gewinnen. Ein gewisses Maß an Zurückhaltung würde ihm allerdings ab und an auch ganz gut stehen.

– Sein Selbstbewusstsein hilft dem Schützen in vielen Lebenslagen. Er kann sich durchsetzen und hat keine Angst, anderen die Stirn zu bieten. Das Selbstbewusstsein, das er so offen an den Tag legt, kann ihm auch zum Stolperstein werden, da es schnell mit Arroganz verwechselt werden kann (oder auch in Richtung Arroganz tendieren kann). Meist schafft es der Schütze trotzdem, seine Mitmenschen für sich zu gewinnen. Ein gewisses Maß an Zurückhaltung würde ihm allerdings ab und an auch ganz gut stehen. Taktlos – Verlogen oder hinterlistig ist dieses Sternzeichen auf keinen Fall. Dem Schützen ist es wichtig, offen und ehrlich durchs Leben zu gehen. Mit seiner Meinung hält er sich nicht zurück – und bemerkt dabei manchmal nicht, dass er andere Menschen dadurch kränkt. So positiv es in der Theorie auch sein mag, eine offene, ehrliche Meinung zu haben und diese auch zum Ausdruck bringen zu können, täte der Schütze ab und an gut daran, sich vorher zu überlegen, ob es zielführend ist, sie auch zu äußern.

Was muss man über die Schütze-Frau wissen?

Bei ihr fühlt man sich direkt gut aufgehoben: Die Schütze-Frau soll offen, ehrlich und optimistisch sein und es durch diese Eigenschaften schaffen, ihr Umfeld im Nu für sich zu gewinnen. Ihre Freunde wissen, dass sie sich stets auf sie verlassen können, und dass man mit ihr immer wieder etwas Neues erleben kann. So sieht die Astrologie die Schütze-Frau in den Bereichen Beruf, Finanzen und Liebe:

Beruf – Viel Geld verdienen? Das interessiert die Schütze-Frau wenig. Viel wichtiger ist für sie, einen Job mit Herausforderungen zu haben, in dem sie einen Sinn sieht. Zu ihren beruflichen Stärken zählen ihre soziale Ader, ihre Kreativität und ihre Teamfähigkeit. Schwer tut sie sich hingegen in einem Umfeld mit straffen Hierarchien. Für sie ist das unsinnig: Sie macht ihre Arbeit so, wie sie es will, und in der Regel ist das Ergebnis gut. Schränkt der Job sie zu sehr ein, wird sie, ohne mit der Wimper zu zucken, kündigen. Schütze-Frauen sind in der Regel gute Lehrerinnen oder Sozialarbeiterinnen, fühlen sich allerdings auch in kreativen Berufen sehr wohl.

– Viel Geld verdienen? Das interessiert die Schütze-Frau wenig. Viel wichtiger ist für sie, einen Job mit Herausforderungen zu haben, in dem sie einen Sinn sieht. Zu ihren beruflichen Stärken zählen ihre soziale Ader, ihre Kreativität und ihre Teamfähigkeit. Schwer tut sie sich hingegen in einem Umfeld mit straffen Hierarchien. Für sie ist das unsinnig: Sie macht ihre Arbeit so, wie sie es will, und in der Regel ist das Ergebnis gut. Schränkt der Job sie zu sehr ein, wird sie, ohne mit der Wimper zu zucken, kündigen. Schütze-Frauen sind in der Regel gute Lehrerinnen oder Sozialarbeiterinnen, fühlen sich allerdings auch in kreativen Berufen sehr wohl. Finanzen – Geld spielt für Frauen mit diesem Sternzeichen nur eine sehr untergeordnete Rolle. Vor allem ist es zum Ausgeben da, am besten, um sich damit eine schöne Zeit zu machen. Viel braucht die Schütze-Frau nicht. Kommt sie doch mal an eine größere Summe, gibt sie diese gerne fürs Feiern oder Reisen aus. Richtige Geldsorgen kennt sie nicht, denn zum einen ist sie erfinderisch, zum anderen kennen ihre Freunde sie als sehr großzügigen Menschen und sind in der Not bereit, ihr unter die Arme zu helfen.

– Geld spielt für Frauen mit diesem Sternzeichen nur eine sehr untergeordnete Rolle. Vor allem ist es zum Ausgeben da, am besten, um sich damit eine schöne Zeit zu machen. Viel braucht die Schütze-Frau nicht. Kommt sie doch mal an eine größere Summe, gibt sie diese gerne fürs Feiern oder Reisen aus. Richtige Geldsorgen kennt sie nicht, denn zum einen ist sie erfinderisch, zum anderen kennen ihre Freunde sie als sehr großzügigen Menschen und sind in der Not bereit, ihr unter die Arme zu helfen. Liebe – Achtung! Die Schütze-Frau ist eine echte Herzensbrecherin. Auch, wenn sie es gar nicht so meint. Durch ihre offene Art und ihre Gabe, schnell Vertrauen zu schließen und andere miteinzubinden, entsteht schnell ein falscher Eindruck. Da, wo die Schütze-Frau es eigentlich nur auf Freundschaft abgesehen und sich über etwas anderes noch nicht einmal Gedanken gemacht hat, kann das Gegenüber den Eindruck gewonnen haben, dass die Gefühle tiefer gehen. Die Schütze-Frau braucht nicht zwangsläufig eine Beziehung, um sich wohlzufühlen. Sie flirtet gerne und spielt auch schon mal mit dem Feuer. Bis sie sich tatsächlich bindet, kann eine ganze Menge Zeit vergehen. Ist es so weit, liebt sie ihren Partner allerdings ganz und gar – und ist sogar bereit, Teile ihrer heißgeliebten Freiheit für ihn zu opfern.

Was muss man über den Schütze-Mann wissen?

Ein bisschen erinnert der Schütze-Mann in der Astrologie an Indiana Jones aus dem Film "Jäger des verlorenen Schatzes". Er mag das Abenteuer und stürzt sich gern hinein. Für ihn ist es selbstverständlich, dass er dabei zu den Guten gehört. Dazu gehört für ihn, immer sein Wort zu halten, was sein Umfeld wiederum zu schätzen weiß. So tickt er laut Astrologie in Beruf, Finanzen und Liebe:

Beruf – Männer mit dem Sternzeichen Schütze sind Abenteurer durch und durch. Sie suchen sich gerne Jobs, in denen es nicht langweilig wird. Ob sie dabei allein oder in der Gruppe arbeiten, ist ihnen egal. Hauptsache, sie haben Spaß an dem, was sie tun. Man trifft Schütze-Männer oft als Rettungssanitäter, Feuerwehrmänner, Ärzte oder auch Richter und Anwälte. Aber auch Jobs wie Archäologe oder Fluglotse liegen ihnen. Denn da können sie ihren Hang zum Perfektionistischen ausleben. Gerne machen sich Männer mit diesem Sternzeichen auch selbstständig.

– Männer mit dem Sternzeichen Schütze sind Abenteurer durch und durch. Sie suchen sich gerne Jobs, in denen es nicht langweilig wird. Ob sie dabei allein oder in der Gruppe arbeiten, ist ihnen egal. Hauptsache, sie haben Spaß an dem, was sie tun. Man trifft Schütze-Männer oft als Rettungssanitäter, Feuerwehrmänner, Ärzte oder auch Richter und Anwälte. Aber auch Jobs wie Archäologe oder Fluglotse liegen ihnen. Denn da können sie ihren Hang zum Perfektionistischen ausleben. Gerne machen sich Männer mit diesem Sternzeichen auch selbstständig. Finanzen – Schütze-Männer machen sich zwar nicht viel aus Geld, haben aber meistens genug davon. Denn egal, für welchen Beruf sie sich entscheiden – sie sind darin in der Regel sehr erfolgreich. Anlagenberater würden bei diesem Sternzeichen wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, denn planvoll gehen sie mit ihren Finanzen nicht um. Müssen sie aber auch nicht. Jupiter hilft dabei, dass alles gut geht.

– Schütze-Männer machen sich zwar nicht viel aus Geld, haben aber meistens genug davon. Denn egal, für welchen Beruf sie sich entscheiden – sie sind darin in der Regel sehr erfolgreich. Anlagenberater würden bei diesem Sternzeichen wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, denn planvoll gehen sie mit ihren Finanzen nicht um. Müssen sie aber auch nicht. Jupiter hilft dabei, dass alles gut geht. Liebe – Wer sich in einen Schütze-Mann verliebt, muss, zumindest anfänglich, wahrscheinlich viel erdulden. Männer mit diesem Sternzeichen sind es nicht gewohnt, sich nach anderen zu richten. Sie machen, was sie wollen, meinen es aber nicht böse. Ihre Freiheit ist ihnen heilig, deshalb kann es mit dem Schützen nur funktionieren, wenn man das akzeptiert. Wer einen Schütze-Mann für sich gewinnen will, sollte selbst etwas unnahbar wirken und es ihm nicht zu einfach machen. Denn so wie sein Sternbild mit Pfeil und Bogen geht auch er gerne auf die Jagd.

Welcher Partner passt am besten zum Sternzeichen Schütze?

Schütze-Geborene sind auch als Einzelgänger durchaus zufrieden. Verlieben sie sich doch, sind sie hingebungsvoll. Mit diesen Sternzeichen stehen in der Astrologie die Chancen besonders gut:

Wassermann – Hier treffen zwei Individualisten zusammen, die sich gerade deshalb so gut verstehen, weil sie sich ihren Freiraum und ihre Marotten lassen. Zu den typischen Eigenschaften beider Sternzeichen zählt der Optimismus. Gemeinsam stärken sie sich gegenseitig den Rücken und feuern sich an. Alles Friede, Freude, Eierkuchen? Nicht immer. Wenn diese beiden Sternzeichen streiten, dann richtig.

– Hier treffen zwei Individualisten zusammen, die sich gerade deshalb so gut verstehen, weil sie sich ihren Freiraum und ihre Marotten lassen. Zu den typischen Eigenschaften beider Sternzeichen zählt der Optimismus. Gemeinsam stärken sie sich gegenseitig den Rücken und feuern sich an. Alles Friede, Freude, Eierkuchen? Nicht immer. Wenn diese beiden Sternzeichen streiten, dann richtig. Widder – Angst vor Herausforderungen haben weder der Widder noch der Schütze. Gemeinsam stürzen sich diese beiden Sternzeichen ins Abenteuer und spornen sich gegenseitig an. Dort, wo es eigentlich Probleme geben könnte, weil der Widder doch keine Lust mehr hat, fängt der Schütze ihn auf und motiviert ihn, doch noch weiterzumachen.

– Angst vor Herausforderungen haben weder der Widder noch der Schütze. Gemeinsam stürzen sich diese beiden Sternzeichen ins Abenteuer und spornen sich gegenseitig an. Dort, wo es eigentlich Probleme geben könnte, weil der Widder doch keine Lust mehr hat, fängt der Schütze ihn auf und motiviert ihn, doch noch weiterzumachen. Zwilling – In dieser Konstellation werden oft die Köpfe zusammengesteckt. Denn beide Sternzeichen lieben es, zu planen. Der Zwilling sorgt dabei mit seinem Realismus dafür, dass die Luftschlösser des optimistischen Schützen nicht zu ausgefallen werden, sondern umsetzbar bleiben. Dafür sorgt der Schütze dafür, dass der Zwilling sich auch mal mehr traut und ein bisschen mutiger durchs Leben geht.

– In dieser Konstellation werden oft die Köpfe zusammengesteckt. Denn beide Sternzeichen lieben es, zu planen. Der Zwilling sorgt dabei mit seinem Realismus dafür, dass die Luftschlösser des optimistischen Schützen nicht zu ausgefallen werden, sondern umsetzbar bleiben. Dafür sorgt der Schütze dafür, dass der Zwilling sich auch mal mehr traut und ein bisschen mutiger durchs Leben geht. Jungfrau – Gegensätze ziehen sich an, so ist es auch bei diesen Sternzeichen. Die Jungfrau ist häuslich, der Schütze unternehmungslustig – und beide bereichern das Leben des anderen. Der Schütze schafft es, die Jungfrau zu Abenteuern zu überreden, die sie ohne ihn nicht erlebt hätte. Die Jungfrau wiederum weiß ihre Trümpfe so auszuspielen, dass der Schütze merkt, dass es auch zu Hause ganz schön sein kann. Er weiß, dass die Jungfrau für ihn da ist, wenn er von Streifzügen durch die große weite Welt zurückkommt.