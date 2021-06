Astrologie : Sternzeichen Löwe: Feurig und stark

Wir verraten, welche Stärken und Schwächen Löwe-Geborene haben und mit welchen anderen Sternzeichen sie sich besonders gut verstehen.

Wann haben Menschen mit dem Sternzeichen Löwe Geburtstag?

Sternzeichen Löwe – welche sind die typischen Charaktereigenschaften?

Charismatisch, feurig, stolz und extrovertiert – so lässt sich der Löwe beschreiben. Menschen mit diesem Sternzeichen haben kein Problem damit, im Mittelpunkt zu stehen und Verantwortung zu übernehmen. Ganz ehrlich: In der Regel genießen und brauchen sie die Aufmerksamkeit. Das Rampenlicht steht ihnen und zieht auch viele Bewunderer an, die sich gerne in ihrem Licht sonnen. Was das Sternzeichen Löwe dafür auch schon mal übersieht: Nicht jeder findet es gut, wie sehr dieses Sternzeichen im Mittelpunkt steht. Die offene Art des Löwen, zu sagen, was er denkt, kann auch als Großmäuligkeit ausgelegt werden, seine Affinität zum Rampenlicht als Geltungsbedürfnis.