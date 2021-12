Astrologie : Sternzeichen Jungfrau: Kopfmenschen mit Ambitionen

Ordentlich, analytisch, klug: So lässt sich die Jungfrau beschreiben. Was es mit dem Sternzeichen auf sich hat, welche Eigenschaften es mitbringt und wie das Liebes-Horoskop ausfällt, erfahren Sie hier – natürlich ohne Anspruch darauf, dass wir dabei vollends richtig liegen.

Wann haben Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau Geburtstag?

Die Jungfrau gilt als zuverlässig und diszipliniert. Kein Wunder also, dass es einige bedeutende Persönlichkeiten mit diesem Sternzeichen gibt. Prominente Jungfrauen sind zum Beispiel Eckart von Hirschausen, Claudia Schiffer , Karl Lagerfeld , Sean Connery , Romy Schneider Michael Jackson und Beyoncé Knowles.

Sternzeichen Jungfrau – welche sind die typischen Charaktereigenschaften?

Analytisch, klug, anpackend – so kann man die Jungfrau beschreiben. Ihre Sterne stehen im Zeichen der Vernunft und des Praktischen. Als Erdsternzeichen ist die Jungfrau ohnehin ein praktischer Mensch, der fest auf dem Boden der Tatsachen steht, über Organisationstalent verfügt und die Dinge so sieht, wie sie sind. Hinzu kommt bei ihr der Einfluss des Planeten Merkur, der dem Verstand und den Gedanken nochmal einen ordentlichen Schub gibt.

Gibt man der Jungfrau also ein Problem, wird sie es bis aufs kleinste Detail analysieren und die perfekte Lösung suchen, die sie dann, da sie ja praktisch veranlagt ist, auch direkt umsetzen kann. Selbst den kleinsten Fehler wird sie noch rechtzeitig finden. Da allerdings liegt aber auch die Schwäche der Jungfrau. Als Perfektionistin kann sie sich auch an nicht ganz so perfekten Kleinigkeiten aufreiben. Nicht nur bei anderen ist sie kritisch, auch sich selbst steckt sie hohe Ziele. Erreicht sie diese nicht, ist die Enttäuschung groß.