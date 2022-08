James Doohan alias Montgomery „Scotty“ Scott

Rolle: Chefingenieur der Enterprise

In der Kult-Serie war Scotty unter anderem dafür zuständig, Captain James T. Kirk und Mr. Spock auf fremde Planeten zu "beamen". Der berühmte Spruch "Beam us up, Scotty" ist allen Fans bestens bekannt. Nach seiner Star Trek-Karriere hatte er mehrere Gastrollen untere anderem in „Magnum“, „Hotel“ und „MacGyver„. In den 1990er Jahren übernahm Doohan in der Seifenoper Reich und Schön die Rolle des Damon Warwick.

James Doohan stirbt im Juli 2005 mit 85 Jahren in Redmond, Washington an einer Lungenentzündung. Sein letzter Wunsch war, dass seine Asche, ins All befördert wird. (Archivfoto, 2005)