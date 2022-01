St. Patrick's Day : Wann ist St. Patrick's Day und was wird an diesem Tag gefeiert?

Am 17. März feiert die Welt wieder den St. Patrick's Day. Foto: Shutterstock/grafvision

Zum St. Patrick's Day erstrahlt die ganze Welt in grün. Aber was wird am St. Patrick's Day gefeiert und wann ist St. Patrick's Day 2022? Wir beantworten Ihnen die wichtigsten Fragen zum Nationalfeiertag der Iren.

Wann ist St. Patrick's Day 2022?

Wie jedes Jahr auch wird der St. Patrick's Day am 17. März gefeiert - so auch am 17. März 2022. In diesem Jahr ist der St. Patrick's Day an einem Donnerstag.

Was wird am St. Patrick's Day gefeiert?

Der St. Patrick's Day wird zu Ehren des irischen Nationalhelden St. Patrick gefeiert. Der 17. März ist in Irland, Neufundland und dem britischen Überseegebiet Montserrat ein gesetzlicher Feiertag.

Wer war St. Patrick?

Über St. Patrick gibt es keine gesicherten Fakten, jedoch glaubt man, er habe im fünften Jahrhundert das Christentum nach Irland gebracht. Historiker gehen davon aus, dass der heute verehrte Heilige als Einzelperson nie existiert habe und dass stattdessen die Geschichten von mindestens zwei Menschen vermischt wurden. Tatsächlich soll St. Patrick von Irland nicht Patrick geheißen haben, sondern Maewyn Succat und man geht davon aus, dass sein Vorname entweder aus dem Walisischen oder Lateinischen stammt.

Wo wird St. Patrick's Day gefeiert?

Wer die Serie „How I Met Your Mother“ gesehen hat, der weiß, dass der St. Patrick's Day nicht nur in Irland gefeiert wird, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Neben Irland und den USA, wird der St. Patrick's Day auch in Kanada gefeiert. In der kanadischen Provinz Neufundland ist St. Paddy’s Day sogar ein offizieller Feiertag. Gefeiert wird aber überall im zweitgrößten Land der Welt. Torontos St. Patrick’s Day Parade ist beispielsweise eine der größten Nordamerikas. Wer in Deutschland den irischen Nationalfeiertag mit einem Bierchen zelebrieren möchte, ist in München richtig aufgehoben. Zu Ehren des St. Patrick's Day gibt es eine Parade und sogar das Guiness wird ausgepackt - Prost!

Wie wird der St. Patrick's Day gefeiert?

Früher wurde der St. Patrick's Day in irischen Haushalten nur in privatem Rahmen gefeiert. Auch heute noch gibt es traditionelle Feiertagsgottesdienste, jedoch rücken diese mehr und mehr in den Hintergrund.

Seit einigen Jahren wird in Irland stattdessen nach amerikanischem Vorbild gefeiert. Es finden große Events und Paraden statt und es wird ausgiebig durch die Straßen gezogen. Zu Ehren des St. Patricks werden Häuser und Straßen in den Nationalfarben grün-weiß-orange geschmückt. Auch Denkmäler und Gewässer erstrahlen an diesem Tag in grün.

Warum trägt man am St. Patrick's Day grün?