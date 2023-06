Aktivitäten, Ernährung, Gesundheit 30 Gute-Laune-Tipps für heiße Tage

Endlich ist es richtig warm. Wir haben uns 30 Super-Sommer-Ideen überlegt, mit denen Sie abwechslungsreich und mit viel Spaß die sonnigen Tage genießen können.

1. City-Sandburg bauen

Kein Strandurlaub ohne Sandburg. Was am Meer funktioniert, klappt allerdings auch in der Stadt. Fahren Sie an den nächstgelegenen Fluss, suchen Sie eine sandige Stelle und bauen sie eine City-Sandburg. Die passende Ausrüstung gibt es im Spielwarenladen oder im Baumarkt.