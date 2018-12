Schweizer über deutsche Unsitten: Weshalb man nie — gar nie! — Fleisch zum Raclette isst

Zürich Raclette geht immer: Überall in Deutschland wird zu Weihnachten und Silvester Käse auf Pfännchen in den Elektrogrill geschoben. Aber überbacken wir eigentlich richtig? Hier kommt eine Raclette-Anleitung aus der Schweiz.

Wir Schweizer lieben unsere Küche und fiese Klischees. Gerne auch solche über Deutsche. Ich war deshalb nur kurz erschüttert, danach in meinen Vorurteilen bestätigt, als der sehr muntere und gewitzte Chefredakteur der Rheinischen Post bei seinem Besuch in Zürich erzählte, dass seine deutschen Landsleute Fleisch zum Raclette essen.

Fleisch zum Raclette? Was für Barbaren! Welch kulturelle Ignoranz gegenüber einer Jahrhunderte alten Tradition. So etwas macht man nicht! Genauso wenig wie man Eiswürfel in den Rotwein oder Ketchup auf Spaghetti kippt.