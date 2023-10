Tanzen. Lesen, Trash-TV So gelingen kleine Auszeiten im Alltag

Spazieren gehen

Ein Spaziergang ist eine perfekte Möglichkeit, sich zu bewegen, die Gedanken zu sortieren und den Kopf freizubekommen. Das Gute: Spazieren kann man überall. Am schönsten ist es natürlich in der Natur und nicht in der Innenstadt. Vor allem der Wald kann eine beruhigende und entspannende Wirkung haben.