Siebenschläfer : Wann ist der Siebenschläfertag und was sagt dieser Tag über das Wetter?

Am 27. Juni ist der Siebenschläfertag. Foto: dpa/Henning Kaiser

Am Sonntag ist der Siebenschläfertag - Jeder, der die Bauernregeln kennt, wird das Wetter mit Spannung erwarten. Denn laut der Siebenschläfer-Regel soll das Wetter dann die kommenden sieben Wochen so bleiben. Aber woher stammt der Name und wer waren die sieben Schläfer?

Wann ist der Siebenschläfertag 2021?

Der Siebenschläfertag ist in jedem Jahr am 27. Juni. In diesem Jahr fällt der Tag auf einen Sonntag.

Was besagt die Siebenschläfer-Regel?

Der Siebenschläfertag soll das Wetter vorhersagen: „Wie das Wetter am Siebenschläfer sich verhält, ist es sieben Wochen lang bestellt“ ist eine Bauernregel. Eine anderer Variante lautet: „Ist der Siebenschläfer nass, regnet’s ohne Unterlass.“ Sollte es am Siebenschläfertag also regnen, ist das für den Sommer kein Gutes Zeichen - so die Bauernregel.

Die Witterungsregeln sind durch die Beobachtungen der Wetterlage entstanden, bei denen sich zeigte, dass sich das Wetter nach dem Siebenschläfertag die nächsten Wochen meist so hielt. Grund dafür sind die in der Meteorologie sogenannten Witterungsregelfälle. Das heißt, dass sich im Zeitraum um den 27. Juni herum bestimmte Großwetterlagen einstellen, die meist erhalten bleiben und somit den Witterungscharakter der folgenden Wochen festlegen. Dabei ist generell von der ersten Juliwoche auszugehen und nicht punktuell vom Siebenschläfertag. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Vorhersage der Siebenschläfer-Regel stimmt, liegt regional unterschiedlich bei 55 bis 80 Prozent.

Siebenschläfertag: Woher stammt der Name?

Auch wenn es nahliegend scheint: Der Siebenschläfertag hat nichts mit dem mauseähnlichen Nagetier, Siebenschläfer, zu tun. Der Siebenschläfertag verdankt seinen Namen einer alten Legende, der zufolge verweigerten sieben junge Christen während der Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Decius Mitte des dritten Jahrhunderts das geforderte Götteropfer. Stattdessen versteckten sich die sieben Brüder in einer Höhle in der Nähe von Ephesos. Die Männer wurden entdeckt und bei lebendigem Leib zugemauert. Der Legende nach starben die heiligen Siebenschläfer allerdings nicht, sondern schliefen 195 Jahre lang, was ihnen nur wie eine Nacht vorkam. Am 27. Juni des Jahres 446 wachten die jungen Christen auf.

Wie heißen die sieben Schläfer?